Aguantan al presidente de Uruguay por la mínima

La diferencia mínima entre los candidatos presidenciales en Uruguay; obligó a la Corte Electoral a postergar los resultado oficiales; por la escasa diferencia entre Luis Lacalle Pou (PN) y Daniel Martínez (FA). Los uruguayos eligen nuevo presidente para el periodo 2020 – 2025.

En próximos días se anunciará al próximo presidente uruguayo.

Los comicios transcurrieron en total normalidad, con una participación del 90 por ciento del padrón electoral.

Los resultados oficiales de la Corte Electoral, con el 100 por ciento de los votos escrutados, revelan una diferencia mínima entre el candidato del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou y el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez. El primero tiene la ventaja.

Ante lo ajustado del resultado, la Corte Electoral dijo que habrá que esperar hasta el viernes para saber el resultado final. La razón es que la diferencia es de 28.666 votos mientras hay unos 35.229 votos observados.

La votación en segunda vuelta electoral de este domingo en Uruguay culminó a 19H30 (hora local) con el cierre de las casillas electorales, mientras que se registró una participación del 90 por ciento de los habilitados.

Más de 2.6 millones de uruguayos fueron habilitados para sufragar en los 7.100 circuitos del país. El voto es de carácter obligatorio y podían participar ciudadanos desde los 18 años.

En la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 27 de octubre, Daniel Martínez obtuvo 10 puntos de ventaja sobre Pou. Sin embargo, el candidato de derecha formó una alianza, para ganar en la segunda vuelta, con Ernesto Talvi, del Partido Colorado; Guido Manini, de Cabildo Abierto; Edgardo Novick, de la Gente; y Pablo Mieres, de Independiente.

Lacalle Pou es un ex senador de 46 años, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y de la ex senadora Julia Pou (PN). Su programa de Gobierno tiene como propuesta central un ajuste fiscal de 1.000 millones de dólares en el gasto público. En este sentido, sus detractores alertaron del desmojo de políticas sociales que benefician a la población.

Por su parte, Daniel Martínez, de 62 años, fue uno de los fundadores del sindicato de la empresa estatal de combustible (Ancap), del cual fue presidente. También en 2008 asumió como ministro de Industria, Energía y Minería y fue senador durante nueve años. Su programa de Gobierno busca continuar y profundizar los logros sociales de los Gobiernos de José «Pepe» Mujica y Tabaré Vázquez, ambos del Frente Amplio.

