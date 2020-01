Aislamiento de Maduro y respaldo a Guaidó reitera EEUU

Estados Unidos, en la voz del representante especial Elliott Abrams; reitera respaldo a Juan Guaidó, al tiempo que envía un duro mensaje al presidente Nicolás Maduro y le reitera que “vamos a incrementar su aislamiento”.

El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, envió un nuevo mensaje de advertencia para el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

Mensaje del representante de EEUU

“Vamos a incrementar su aislamiento”. Esto en respuesta a la crisis legislativa que se presentó en el país sudamericano; con el diputado Luis Parra reclamando el liderazgo de la Asamblea Nacional; mientras Juan Guaidó, reconocido por presidente interino por Estados Unidos y más de 50 países, fue reelecto el fin de semana.

Maduro: La oposición ha destruido la Asamblea Nacional

El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; dijo que los enfrentamientos en la jornada del martes en la Asamblea Nacional; son culpa de la oposición.

«Hay un show en la Asamblea, señaló el presidente Maduro, no creíamos que podía caer más bajo».

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que «los venezolanos son los que deciden quién entra al palacio legislativo». Juan Guaidó recupera el control de la Presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela.

FMI pronostica que la economía de Venezuela seguirá en picada

El director del FMI para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, estimó que “en 2020 la contracción de la economía venezolana será de un 10 por ciento más de lo que ya hemos visto”.

El próximo domingo en CNN en Español una entrevista completa de Andrés Oppenheimer a las 8:00 p.m., hora de Miami, sobre la materia y otros tópicos de interés sobre la política venezolana.

ACN/CNN/Juan Carlos López/Osmary Hernández

