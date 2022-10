Alberto González comanda incorporaciones del miércoles de la nave

Compartir

Alberto González se reincorpora a Magallanes y junto a él, Arturo Nieto y Engelb Vielma entre otros peloteros en el tercer día de sesiones, de cara a la temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2022-2023 (LVBP).

Los turcos contaron con la presencia del receptor Arturo Nieto y el infielder Alberto González; quienes se presentaron en el Estadio José Bernardo Pérez para entrenarse con el equipo y ponerse a disposición del cuerpo técnico.

El dúo de peloteros que se unieron al equipo la mañana de este miércoles formó parte del roster turco que consiguió el campeonato en la temporada pasada; siendo pieza fundamental para que la nave se hiciera con el título el antesalista Alberto González.

“Estoy muy contento de estar en una nueva temporada con Magallanes y estamos aquí para repetir el campeonato”; expresó el infielder a prensa del equipo.

«Vengo llegando, me siento un poco cansado pero hice todos los ejercicios y me siento muy bien”; agregó, “Tico”, quien ligó 56 imparables en 166 turnos y fletó 23 rayitas, dejando un average de .337 en

la temporada regular de la zafra anterior.

Además, viene de conseguir un bicampeonato en la Liga Mayor de Béisbol Profesional con Senadores de Caracas; equipo con el que dejó registro de 29 rayitas impulsadas en 158 apariciones en el plato, para un average de .367 en temporada regular.

“Gracias a esa liga me ha ido mucho mejor, me he enfocado más que todo en el bate y es la misma meta con Magallanes. Sé que puedo mejorar mucho más y que todo va a salir bien”; declaró el experimentado

pelotero.

Nieto llegó desde México

Por otro lado, el receptor Arturo Nieto viene de ver acción en la Liga Mexicana de Béisbol con Leones de Yucatán y Bucaneros de Los Cabos; equipos pertenecientes a la Liga Norte de México, participando en el Juego de Estrellas.

“Hoy me sentí bien, estuve haciendo un trabajo físico, bateé, agarré bullpen y creo que en dos semanas ya estaré al cien por ciento. El pitcheo en esta liga es clave, pienso que el equipo que tenga buen pitcheo y se mantenga saludable desde el primer día va a ser campeón”; fueron las palabras del receptor.

Otras incorporaciones

Además de ellos, en el tercer día de pretemporada turca también se reportó el infielder Engelb Vielma; los lanzadores zurdos Iván Andueza y Yorvin Pantoja, el derecho José Peralta, el jugador del cuadro Luis Suisbel y el cátcher Luis León.

ACN/MAS/Prensa Magallanes

