Alcalde del municipio Maneiro Morel Rodríguez tiene coronavirus

Este sábado el alcalde del municipio Maneiro; Morel Rodríguez anuncia que tiene coronavirus a través de un video en la red social Instagram.

«Acabo de recibir el resultado de los exámenes del Ministerio de Salud, proveniente la de la ciudad de Caracas, los cuales indican que he dado positivo en la prueba para COVID-19; y aunque hasta el momento, mi condición me coloca en el rango de los asintomáticos, estoy siguiendo todos los protocolos establecidos, y me mantengo en cuarentena desde el pasado 16 de marzo», indica en el texto publicado en la red social.







Rodríguez, agradece el apoyo y bendiciones enviadas, además de expresar sentirse positivo a seguir adelante y vencer el virus.