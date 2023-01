Alcalde de Nueva York: «No hay más espacio para migrantes»

Compartir

Durante una visita a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas el pasado domingo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguro que «no hay más espacio» para recibir migrantes en su ciudad.

Además, señaló que las ciudades a las que llegan inmigrantes necesitan ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

En ese sentido, refirió que la crisis migratoria en la gran manzana; podría costarle 2 mil millones de dólares en un momento de déficit presupuestario.

“Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos merecemos esto. Los migrantes no se merecen esto y las personas que viven en las ciudades no se merecen esto. Esperamos más de nuestros líderes nacionales para abordar este problema de manera real”, dijo Adams.

Así mismo, se refirió también a la desinformación que reciben los migrantes en la frontera sobre supuestas promesas de empleo y vivienda.

Alcalde de Nueva York visito frontera de Texas

“Hay sitios web que anuncian que en la ciudad de Nueva York, básicamente, las calles están pavimentadas con oro; que hay empleo automático y que, automáticamente, van a vivir en un hotel. Tenemos que darle a la gente información precisa. En Nueva York van a vivir en entornos congregados y no hay más espacio en la ciudad”, agregó el alcalde.

Las palabras del alcalde resuenan las calles de Nueva York; donde deambulan migrantes en busca de vivienda, pues dicen que los albergues están abarrotados.

Más de 40.000 personas llegaron a Nueva York en el año 2022; la mayoría de ellas a bordo de autobuses enviados por gobernadores de estados republicanos.

Mientras que un solo día desde que comenzó este 2023; 800 migrantes hicieron su arribo a la ciudad, según dijo el alcalde.

