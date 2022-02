Alcalde en Perú propone que extranjeros no trabajen de delivery

Compartir

Álvaro Paz de la Barra, alcalde del municipio La Molina, en Perú, propuso que se restrinja temporalmente a los extranjeros trabajar como mototaxis, taxistas y en el servicio de delivery debido al incremento de robos y asaltos en estos vehículos.

“Lo que estamos proponiendo, y lo que voy a proponer a las bancadas para que haya un debate consensuado, efectivo, con datos, cifras, es que temporalmente, transitoriamente, se les restrinja la posibilidad de ejercer a los extranjeros actividades de mototaxi, taxi y servicio delivery”, detalló en declaraciones a Canal N.

Indicó que a la fecha el servicio de delivery en Perú no tiene un marco normativo, así que no está regulado. “En los otros servicios lamentablemente pulula la informalidad, razón por la cual ahí tienen que entrar las entidades competentes”, afirmó.

Señaló además que su propuesta “no es xenofobia” y que a la par de esta se deberá trabajar un paquete de políticas de inserción laboral. “Tenemos el Ministerio de Trabajo, a todos los municipios. Esta medida -que pueda dar luz o no- es también generar políticas de inserción laboral para aquellos extranjeros idóneos para los puestos a chambear”, sostuvo.

Paz de la Barra dijo que no va a permitir que de 70% a 80% de los migrantes “esté atentando” todos los días contra la tranquilidad.

El alcalde de La Molina, en otra ocasión, indicó que no está a favor de la norma que prohíbe el tránsito de dos personas a bordo de una moto lineal.

“Mi posición es en contra porque no podemos estigmatizar, no podemos trasladar el error de un Estado ausente que no tenía una política migratoria desde la época de PPK efectiva y trasladarle ese error a millones de peruanos que justamente tienen su motocicleta como un medio de transporte”, aseveró.

