Única alcaldesa afgana espera en casa que la vayan a matar

Tras la toma de todo el territorio de Afganistán, la única alcaldesa afgana, Zarifa Ghafari ha declarado que espera en casa que la vayan a matar.

Ante ésta situación, la historia de ésta mujer ha alcanzado notoriedad mundial, debido a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en éste país y en otras partes del mundo.

Precisamente, por ese tema, fue que decidió de adentrarse en la política y ahora, con 29 años, es la única mujer alcaldesa en Afganistán; tras iniciar en éste ámbito a los 27 años.

Sin embargo, ahora tras la llegada de los talibanes reducen a las mujeres a roles de la casa y cuidado de los hijos; razón por la cual ahora, la alcaldesa afgana espera lo peor en casa, de hecho hasta que la vayan a matar por lo que ha logrado hasta ahora.

Es así, como su historia conmueve a gran parte del mundo, puesto que Ghafari se encuentra en su localidad, Maidan Shahr, capital de la provincia de Vardak.

Zarifa Ghafari, defensora de los derechos de las mujeres, política y empresaria afgana, también es la alcaldesa de Maidan Shahr, #Afganistan🇦🇫 🗨️“Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia; vendrán por personas como yo y me matarán " pic.twitter.com/GxAQlGNcnG — Diario La Huella (@LaHuellaSV) August 16, 2021

En éste sentido, Ghafari contó ya afectada al medio inglés iNEWS que “estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. Vendrán a por gente como yo y me matarán. No puedo dejar a mi familia. De todos modos, ¿a dónde iría?”.

Es de recordar, que la alcaldesa afgana quien espera todavía en casa que la vayan a matar, ya había sufrido un atentado; cuya responsabilidad sería de los mismos talibanes o al Estado Islámico.

De hecho, en éstos atentados, asesinaron a su padre. “Mi padre habría querido que siguiera firme”, declaró evidentemente dolida.

A pesar de esa pérdida, su lucha en defensa de las mujeres, por enfrentar las amenazas y ataques contra su vida; Ghafari recibió el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje; entregado por el Departamento de Estado de EEUU.

Con información: ACN/Publimetro/Foto: Cortesía

