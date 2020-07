Alcaldía de Valencia dio a conocer horarios de la flexibilización parcial

View this post on Instagram

Seguimos dando cumplimiento a las normativas establecidas por el gobierno nacional para afrontar de la mejor manera el proceso de cuarentena, adaptando cada área de trabajo indispensable para el desarrollo del municipio. . Es por eso que la Alcaldía de Valencia RATIFICA y MANTIENE el estado de alerta declarado en toda la jurisdicción de Valencia, en relación al estado de alarma decretado en todo el Territorio Nacional, en marco de la pandemia mundial ocasionada por el COVID19. . #Valencia #Decreto #EstadoDeAlerta #Horarios #ActividadEconómica