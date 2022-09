Alcaldía de Valencia impulsa proyecto de ciclovías en la ciudad

Compartir

Ante las altas cifras de accidentes viales en Carabobo, el gobernador del estado, Rafael Lacava, anunció que multara a los conductores que infrinjan la ley y les advirtió que no quiere “comiquitas”.

La aseveración la hizo desde su despacho en el Capitolio de Carabobo, donde estuvo acompañado con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús París, a quien le giró instrucciones de adquirir equipos de última tecnología para el control de la velocidad con cámaras-aquí vamos con todo- dijo el mandatario regional.

A través de la red social Instagram, el gobernador señaló que está revisando el Plan de Reordenamiento del Sistema de Transito en el estado Carabobo, bajo la consiga “Carabobo toma conciencia con el tema vial”.

Destacó que las estadísticas de accidentes han demostrado la irresponsabilidad con la que conducen en los municipios, barriadas, urbanizaciones, carreteras, autopistas y todas las comunidades, «es algo nunca antes vistos», recalcó Lacava.

Rafael Lacava anuncia que multará conductores infractores

En ese sentido, “hemos instruido a todos los cuerpos de seguridad del estado Carabobo, sobre todo los que tienen la capacidad de incidir en el tema de tránsito y vialidad, entre ellos, Invialca con las autopistas para que nos pongamos duro para que cumplan las normativas de tránsito terrestre, ya que la gente tiene que entrar por el aro”.

Aseveró que la idea de hacer cumplir las reglas y las normas es proteger a los ciudadanos inocentes de conductores irresponsables.

El mandatario regional, también se dirigió a los conductores de carga pesada, ya que dijo pareciera que manejan un carro pequeño a gran velocidad, cuando en realidad van detrás del volante de un chuto con batea y contenedores, y desarrollan grandes velocidades.

Recalcó que los militares, conductores de vehículos del estado, caravanas del gobernador y policías, tienen que respetar las leyes, a menos que los policías estén en un procedimiento relacionado con el control del delito.

En cuanto a los motorizados, sentenció que les va a exigir el casco, «el que no lo tenga va a ser multado”.

Trabajarán primeramente en la concienciación

Destacó que esta primera fase del Plan de Reordenamiento del Sistema de Transito en el estado Carabobo, será de concienciación, «ya que queremos generar las condiciones necesarias para todos, entre ellos, los conductores de transporte público para que manejen correctamente y no pongan en peligro la vida de los usuarios».

Añadió que , “no quiero comiquitas, no quiero ningún tipo de excusas, aquí la gente tiene que empezar a respetar las normas de convivencia ciudadana y las de tránsito, ya que son fundamentales para proteger la vida de los seres queridos, y como gobernador, y primera autoridad civil de este estado tengo que garantizar que esto se cumpla, vamos a tener un control muy férreo de todas nuestras vías”.

Ante ello, sentenció “guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado”.

Finalmente, el gobernador señaló, “cuando arranque el plan, si usted es mi amigo, familiar, funcionario del gobierno, o tiene que ver con mis anillos de seguridad, sepa que en este caso particular, que tiene que ver con hacer respetar la ley, no me llame, no me escriba, si usted es detenido por una infracción, porque si lo hace, en este caso, yo tendré la forma cómo cobrarle doble. Ya lo saben”.

ACN

