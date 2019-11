Aleida Nuñez está que arde

Aleida Núñez tiene una espléndida figura, envidiable para muchos y muchas, sin duda, su retaguardia es una de las pocas que pueden darle batalla a Yanet García e incluso ha considerado asegurarla. Y Así utilice pegados vestidos o se muestre de lo más casual, atrae miradas a donde quiera que va. Hoy te dejamos las fotos de Aleida Nuñez en bikini más hot de su Instagram. Ahora escribe un libro sobre su misterioso divorcio.

La modelo presume de su abdomen de infarto, y sus bikinis azul como el mar, rosa, tangas negros y selfies con atuendos sorprendentes, dejan boquiabierto a sus miles de seguidores.

La actriz de 38 años presumió en un bikini rosa su marcado abdomen. Aleida no es ajena al ejercicio y en su cuenta de Instagram muestra sus elaboradas rutinas.

El misterioso divorcio de Aleida Nuñez

Azul como el mar, el bikini rosa, el mini tanga en negro y sus selfies en el espejo, no dan señas sobre su l misterioso divorcio.

Al considerar que su experiencia puede ayudar a las mujeres que están pasando por un divorcio, la actriz Aleida Núñez decidió escribir un libro donde abordará su vida en matrimonio con el empresario Pablo Glogovsky.

La guapa jalisciense confesó que el separarse del hombre con quien compartió ocho años de su vida fue complicado, pero al cerrar el ciclo se dio cuenta que debía seguir para sacar a sus hijos adelante y no mostrar debilidad.

En entrevista para el ‘diario Basta’, Núñez dijo que es una persona que reflexiona mucho sobre sus vivencias y por eso se animó a compartir este duro momento de su vida personal con todos los fans.

«Lo importante será que mi experiencia les sirva a otras mujeres y puedan sentirse fuertes ante los retos de la vida».

Aleida aseguró que al escribir este libro le permitirá sanar emociones.

Finalmente dijo que el divorcio la impactó tanto que hasta ella como su hijo Alexander tomaron terapia.

Escenarios de la diva: Aleida Nuñez en bikini está que arde

En septiembre compartió una imagen en donde se puede ver con un look rubio mientras disfruta de una piscina. El bikini azul acaparó la atención de sus seguidores.

La famosa compartió hace un tiempo una imagen en donde se le puede ver recostada y usando unos lentes de sol. La imagen muestra su cuerpo bronceado a la perfección.

Selfie con el espejo, más bien es un video, pero no deja de mostrar lo excelente que luce su abdomen marcado. El bikini turquesa le va muy bien y recibió cientos de felicitaciones.

En mini tanga negra, Aleida, con una gran sorpresa, sorprendió a sus seguidores el diciembre pasado. En una tanga negra la famosa se tomó una fotografía enfrente al mar que dejó boquiabiertos a sus fanáticos. La fotografía cuenta con casi un millón de “me gusta”.

