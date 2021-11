Alejandra Rico, nuevo talento e imagen latina de Latin Plug

Compartir





















Alejandra Rico es nuevo talento e imagen latina de Latin Plug. La importante modelo colombiana ha logrado destacarse y convertirse en imagen de reconocidas marcas; además, resalta por ser una de las personalidades que busca restar importancia a los estereotipos impuestos por la sociedad.

En ocasiones, la modelo ha asegurado que su actual éxito ha sido el resultado de su disciplina y constancia. Alejandra sigue consolidando su carrera en los Estados Unidos; país donde actualmente reside y que le abrió las puertas en el mundo del modelaje internacional.

Desde que logró obtener su propio calendario en 2019. Alejandra ha ganado muchísimos premios en Los Ángeles y Nueva York; en algunas ciudades de su natal Colombia, donde se le reconoce su gran trayectoria.

Alejandra Rich, como es conocida en el mundo del modelaje; ha podido atrapar a sus seguidores con su sensualidad y naturalidad ante las cámaras.

Justamente el pasado mes de agosto de 2021 fue portada de la importante revista QP de Los Ángeles; Alejandra Rico sigue trabajando duro por sus sueños, y lucha constantemente por inspirar a muchas mujeres a empoderarse y a tener una fortaleza mental inquebrantable.

Ahora hace parte de Latin Plug; una importante compañía de la industria del entretenimiento donde sobresale por ser talento e imagen latina de dicha empresa.

«El camino del modelaje no es fácil, un cuerpo y una cara bonita no lo son todo. Se necesita mucho más que eso y sobre todo mucha fuerza para seguir en pie y mantenerse. Quiero que todas las mujeres seamos conscientes de nuestras capacidades y que ningún «no» pueda impedirnos o limitarnos para conseguir nuestras metas. Hoy estoy muy agradecida de ser parte de Latin Plug, lo que me ha seguido abriendo puertas en toda Latinoamérica»; expresó Alejandra Rico.

Proyectos a gran escala

Poder ser parte de grandes proyectos y trabajar con importantes artistas son los resultados de su capacidad para estar vigente en este medio; entre estos artistas destacan grandes nombres como Gente de Zona, Seven, El Chacal, El Único, Rob Gz y Anuel, entre otros.

Igualmente, Alejandra Rich sigue proyectándose como empresaria con su tienda online; ahora planea el lanzamiento de su propia marca de ropa.

Una modelo que ha hecho caso omiso a los prejuicios y los ha superado, esa es Alejandra Rico; su determinación la ha impulsado a ir en busca de lo que quiere lograr: estar en el podio de las modelos más influyentes del mundo.

