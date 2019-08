Alejandro Giammattei nuevo presidente de Guatemala

Alejandro Giammattei, candidato del Partido Vamos, fue elegido como nuevo presidente de Guatemala.

Giammattei fue declarado ganador en la segunda vuelta electoral del domingo; que vio a su partido ganar con el 58,4% de los votos, con el 98% de los votos escrutados; superando a la ex primera dama Sandra Torres, candidata del partido UNE; de acuerdo con el Tribunal Electoral de Guatemala.

¿Quién es Alejandro Giammattei?

En un video publicado en su página oficial de Facebook, Giammattei agradeció a sus seguidores; por su apoyo y dijo que hay “tiempos difíciles por delante” y que al país le espera una transición larga; pero que espera que sea “una gran oportunidad como país”. Agregó que cuando asuma el cargo, el 14 de enero del próximo año,” no vamos a perder un solo día para hacer lo mejor para nuestra querida Guatemala”.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, felicitó a Giammattei en un mensaje transmitido por televisión.

“Como presidente de la República, me uno a esta fiesta cívica electoral y con base a los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral me permito felicitar al binomio presidencial del Partido Vamos, conformado por el señor Alejandro Giammattei y el señor Guillermo Castillo, por haber alcanzado la mayoría de los votos válidos en esta segunda vuelta electoral”, dijo Morales.

También Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) felicitó a Giammattei, a través de Twitter, y dijo que este cuenta con el apoyo de la OEA “para trabajar en beneficio del pueblo de Guatemala”.

«Imposible que las papeletas sean alteradas»

Guatemala celebró este domingo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, y Giammattei. Al cierre de las mesas de sufragio, a las 6:00 p.m. hora local, se dio inicio al conteo de los votos en las más de 21.000 mesas distribuidas a lo largo del país centroamericano.

La evolución de los resultados se podrán seguir en la página que el Tribunal Supremo Electoral habilitó para este fin, aquí.

El Tribunal Supremo Electoral confirmó el proceso electoral el 1 de julio, luego de que ambos candidatos lideraran el pelotón de 19 aspirantes en la primera vuelta electoral, celebrada el 16 de junio.

Este sábado, la presidenta de la Junta Electoral Del Distrito Central, Anabella Morfín, indicó que la población debe confiar en los resultados de este domingo.

Morfín dijo que “es imposible” que las papeletas sean alteradas en las mesas receptoras por la cantidad de personas que estarán vigilando el proceso.

ACN/CNN

