Alerta máxima en Indonesia por la erupción del volcán Semeru (+Vídeos)

Las autoridades de Indonesia activaron este domingo alerta máxima por la erupción del volcán Monte Semeru, situado en la isla de Java y considerado el más alto del país.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos (PVMBG) elevó su nivel de alerta; después de que este haya vuelto a emitir nubes calientes por tercer día consecutivo con un alcance de 10 kilómetros.

De momento, cerca de 2.000 residentes de 11 áreas alrededor del cráter ya han sido evacuados y trasladados a 11 refugios especialmente habilitados; según informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

Las zonas afectadas por la erupción son Supiturang y Sumberurip; en el distrito de Pronojiwo y la aldea de Sumbersari del distrito de Rowokangkung.

Así mismo, el Gobierno local cerró los accesos a las zonas próximas de Lumajang Regency y Malang Regency; que están vigilados por oficiales de seguridad.

Otras poblaciones cercanas también han comenzado la evacuación a lo largo del día; a medida que la erupción se abría paso por la ladera del Monte Semeru.

Oh no, this is really really bad. #semeru #eruption #volcano #gunungsemeru #gunung . I hope everyone is ok 🙁 pic.twitter.com/yxY6Zd6nT7

Las lluvias monzónicas han erosionado y finalmente han provocado el colapso del cono de lava del volcán, de 3.676 metros; lo que provocó la erupción, según el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Abdul Muhari.

La última gran erupción del volcán Semeru se reportó en diciembre del año pasado y dejó un total 51 muertos; en aldeas que quedaron enterradas en capas de ceniza.

BREAKING: #BNNIndonesia Reports

Following Mount #Semeru's #eruption, nearly 2,000 people were evacuated from the Indonesian island of Java, with ash clouds reaching nearly two kilometers into the atmosphere, prompting a tsunami warning in Japan. #volcano #Indonesia pic.twitter.com/IpRmeDxWlo

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 4, 2022