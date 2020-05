Alerta nacional y mundial por escalada de contagios de Covid 19

Escalada del Covid 19 rompe progresión de contagios en Venezuela

Rompe Venezuela con el control regional que tiene de la progresión de contagios por Covid 19; al sumar en un solo día 77 nuevos casos; según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La ejecutiva informó sobre el toque de queda decretado en un municipio de Apure; y el total de contagiados que alcanzó la cifra de 618; mientras tanto, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; llamó a los Gobiernos del mundo a actuar con cautela; a la hora de volver a las actividades habituales; ya que la mayoría de la población puede contraer el virus.







Continúa escalada de casos covid-19: 77 contagios más, 2 en el Zulia

Venezuela suma 618 contagios. Cuarentena obligatoria en refugios es de 15 días. Toque de queda en un municipio de Apure. Venezuela registra 618 casos de covid-19 al confirmarse 77 nuevos casos de coronavirus, informó el 18 de mayo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Los nuevos contagios se ubican en Aragua, Lara, Zulia, Táchira, Guárico, Amazonas, Bolívar, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira y Distrito Capital.

Señaló que de esos 618 casos, 64 son importados. Uno entró por el Zulia, acotó.

De igual manera, Rodríguez precisó que una niña de 3 años: de la entidad zuliana, dio positivo al covid-19 y no tiene antecedentes de viaje; pero la familia refiere que un tío viaja constantemente a Caracas y quizás sea un contacto positivo que haya generado esta situación. La niña fue ingresada a un hospital centinela para recibir su tratamiento.

También dijo: El séptimo caso (de transmisión comunitaria) es un hombre de 76 años del Zulia; tiene factores que pueden agravar su condición; y por lo cual estamos muy atentos a la atención médica en este caso. Acudió por presentar síntomas similares a los del covid-19 y el día de hoy fue ingresado a un hospital centinela.

«De los 618 pacientes están recuperadas 253 (40,9%) ; 144 son atendidos en hospitales centinelas, 196 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI), 15 en clínicas privadas y se mantiene la cifra de 10 fallecidos”, explicó.

Informó que el presidente Nicolás Maduro decretó toque de queda; en el municipio Páez del estado Apure (desde las 4:00 pm a 10:00 am); y se decidió que todas las personas que ingresen por los puestos fronterizos deben cumplir la cuarentena obligatoria de dos semanas en el lugar; sin que sean trasladados a los estados receptores.

Mayoría de la población puede contraer Covid-19 alerta OMS

La pandemia alcanzó los 4.6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según comunicado de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a los Gobiernos del mundo a actuar con cautela a la hora de volver a las actividades habituales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la mayor parte de la población mundial continúa siendo susceptible a contraer el nuevo coronavirus SARS CoV-2 y causante de la actual pandemia de la Covid-19.

Gráfica: La OMS difundió este lunes que la pandemia alcanzó los 4.6 millones de personas contagiadas en todo el mundo. | Foto: WHO

Dimiten expertos de grupo de trabajo contra la Covid-19 en Perú

En la asamblea anual de la organización, trascendió que en las regiones más afectadas solo el 20 por ciento de la población logró desarrollar algún tipo de inmunidad a la enfermedad. Pero, el promedio de inmunidad se encuentra incluso mucho más abajo, menos del 10 por ciento.

De esta forma, el organismo buscó refutar la teoría sobre la «inmunidad del rebaño» en la cual se supone que cuánto más gente se contagie y se cure habrá más inmunidad, teniendo en cuenta la experiencia de Suecia y el Reino Unido que tomaron esta estrategia.

En su discurso de apertura en la 73º Asamblea Anual, que por la situación sanitaria global se realizó de forma virtual, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a los Gobiernos del mundo a actuar con cautela a la hora de volver a las actividades habituales.

«La OMS respalda plenamente el deseo que tienen los países de volver a ponerse de pie, de poner manos a la obra. Precisamente porque queremos la recuperación mundial lo más rápido posible, instamos a los países a que sean cautelosos», sostuvo Ghebreyesus.

«Los que avanzan con demasiada rapidez, sin tener un andamiaje de salud pública capaz de detectar y suprimir la transmisión, corren el riesgo de afectar su propia recuperación», agregó el director general de la OMS durante una asamblea considerada histórica.

Por su parte, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, aseveró que este nuevo coronavirus podría volverse «endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca». Agregó que es importante «ser realista, no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad».

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, respaldó la gestión de Ghebreyesus al afirmar: «Muchos países han ignorado las recomendaciones de la OMS y como resultado, el virus se ha propagado por el mundo y ahora se está moviendo al sur global, donde su impacto puede ser incluso más devastador».

La OMS difundió este lunes los números diarios de la pandemia que ya alcanzó los 4.6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, mientras que el número de muertos llegó a los 311.847, unos 4.500 más que la jornada de ayer.

Según los datos del organismo, América es la región más afectada, superando los 2 millones de casos confirmados, mientras que Estados Unidos y Brasil acumulan el mayor número de víctimas: 87.180 y 15.633, respectivamente.

El titular de la OMS puntualizó que ninguna de las medidas adoptadas para frenar la transmisión del coronavirus fue suficiente por sí sola para lograr una diferencia, y defendió las estrategias combinadas para lograr buenos resultados.

«Sólo los países que tomaron medidas combinadas de detección de casos, rastreo de contactos, aislamiento de infectados, confinamientos y promoción del lavado de manos, consiguieron buenos resultados, y la OMS apuesta por ello», subrayó Ghebreyesus.

ACN/agencias/diarios/teleSUR

No deje de leer: DIRECTV anuncia cierre de operaciones en Venezuela