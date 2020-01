Veraz…/¡En alerta Roja Barinas! Sin luz… Por Robert Alvarado.-

«Si no tenemos miedo de los hombres y buscamos sólo la verdad de Dios, estoy seguro de que todos podremos ser sus mensajeros. En lo que a mi respecta, creo sinceramente que respondo a estas dos condiciones» (Mahatma Gandhi)

Cuando escucho la frase alerta roja me da una sensación de pánico y para no sentir la turbación emocional, me pongo a escuchar música de Daddy Yankee con la canción (https://www.youtube.com/watch?v=Rg4HQ1RhhYk), pero no puedo tapar sol con un dedo con la crisis eléctrica que vive Venezuela la siente el más fuerte el Estado Barinas.

Hablar de Barinas lo hago con una tonada al estilo del cantante Reynaldo Armas Barineando (https://www.youtube.com/watch?v=Zc2RI5GMN1o) como sufren los barineses con esos cortes de suministro eléctrico pasan de 2 a 6 y hasta 15 horas en algunos sectores donde, además, no llega agua y no se pueden hacer compras a través de transacciones bancarias ni llamadas telefónicas, refieren vecinos de Barinas.

Con esta crisis eléctrica se nos enlazo la crisis monetaria en Barinas con conjetura de distintos problemas económicos: la crisis financiera, la escasez de productos básicos y medicinas, el aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y la migración masiva de barineses hacia otros países de la región, Sin contar el flagelo de la corrupción política, que reina e impera en nuestro llanero que el gobernador Argenis Chávez es señalado por muchos por esta crisis eléctrica en vive Venezuela.

Recuerdo en unas de las declaraciones en un medio nacional (https://www.entornointeligente.com/diputado-camejo-argenis-chvez-es-el-responsable-de-las-fallas-elctricas-en-barinas/) dijo el diputado de AN Andrés Eloy Camejo el responsable de las fallas eléctricas en Barinas era Argenis Chávez quien estuvo presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) “La caída de una guaya de alta tensión, afectó el sistema que alimenta la energía eléctrica en parte del eje andino de Barinas la cual ocasionó angustias en la población y pérdidas a los productores”, es decir no invirtieron en el momento justo que habían los recursos económicos y ya no lo van a hacer solo echándole sus errores a los enemigos del imperios dijo Maduro cuando hubo el apagón nacional del 7 de marzo del 2019, cuando más de la mitad del país registro cortes de luz por más de 12 horas diarias.

Como los estados Cojedes, Portuguesa, Lara, Carabobo, Aragua, Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira -que en suma cuentan con más de 10 millones de habitantes- han registrado apagones a diferentes horas del día y con una duración que va desde 3 hasta 9 horas. Uno comenta esto y nadie nos cree.

Lo que sufre los barineses con las fallas de energía eléctrica es que se paraliza prácticamente toda la actividad comercial y la ciudad de Barinas queda incomunicada. Las operadoras telefónicas quedan fuera de servicio, no hay conexión a internet. La mayoría de los barrios y urbanizaciones queda sin agua porque los acueductos funcionan con hidrobombas, y la jornada laboral, desde mucho antes que lo decretara el gobierno, está reducida a turnos de medio día.

Siendo un país rico con el principal generador de electricidad que es el petróleo de allí sale sus derivados para hacer energía eléctrica como las termoeléctricas pero como dijo el ex presidente de Petróleos de Venezuela y ex Ministro de Energía y Petróleo del entonces presidente el comandante Chávez, dio estas declaraciones en octubre de 2006 durante una reunión de la Junta Directiva de PDVSA. «PDVSA es roja, rojita de arriba a abajo» (https://www.youtube.com/watch?v=uCn8dejgxD0) esta empresa estatal la arruinaron, destruyendo la meritocracia, despidiendo de manera irregular a cientos de profesionales altamente capacitados y colonizando la estructura de la compañía con militantes del partido de Gobierno.

Que la gasolina o gasoil no llega a tiempo a las plantas generadoras de electricidad y si hablamos de las hidroeléctricas que están en Barinas están en el subsuelo

Esta crisis eléctrica lo comenté en marzo de 2011 en unos de mis artículos en el que vaticiné esta crisis eléctrica que dejó al país apagado durante varios día el año pasado, pero sigue en Barinas y en los demás estados. Nadie quiere dar respuesta, solo un silencio e imaginaciones de parte del gobierno echándole la culpa al imperio de su torpeza como comente arriba. Solo encontré un análisis de falla del sistema eléctrico nacional, pérdida total del sistema, que fue elaborado por el Dr. Julio Molina Guzmán, (https://es.scribd.com/document/401835067/Origen-de-La-Falla-v2) Director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniera de la UCV y debería el gobierno usarlo para solventar esta crisis eléctrica.

Un forista barines dijo algo de Barinas: “Como añoro mi tierra, tus sabanas y ríos, el sonido de las aves por la mañana, ese calor de su gente y de su tierra que te hace provocar una cerveza bien fría con esa carne en vara y el picadillo un domingo a mediodía. Los brazos de mi mama y mi abuela. Tus montañas tus paisajes. Tus bellas mujeres. Algún día volveré a ti Barinas…” un sentimiento de añoranza que muestra el amor a Barinas pero la realidad hoy los barineses está en alerta roja por la crisis eléctrica que vive el estado llanero.

