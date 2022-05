Alertan sobre desnutrición y retraso del crecimiento en niños venezolanos

A través de su cuenta en la red social Twitter, Hadfield, quien suele colgar capturas que tomó desde la Estación Espacial; reveló esta semana una nueva imagen tomada desde la EEI pero se trata nada más y nada menos que de la capital zuliana, ciudad donde vivió durante su infancia.

«Maracaibo, Venezuela de noche, desde la Estación Espacial. Donde viví cuando estaba aprendiendo a caminar»; fue el mensaje que acompañó la postal que publicó en Twitter.

Por su parte, la periodista Rosmina Suárez indicó que Hadfield tomó la fotografía durante una misión especial en el 2013.

Maracaibo, Venezuela at night, from the Space Station.

(where I lived when I was just learning to walk) pic.twitter.com/mCseH4HTz5

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) May 5, 2022