Alertan sobre posibles violaciones a autonomía de poderes estadales y municipales

Diputados y concejales carabobeños alertan sobre posibles violaciones a autonomías de los poderes estadales y municipales; fue la conclusión que llegaron en foro realizado en la sede de la alcaldía de San Diego,

El Foro, denominado «Incidencias que puede generar la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias a los estados y municipios»; fue organizado por la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, Fiscales y Contraloría; presidida por el concejal Ángel Luna con el aval de la Cámara Municipal de San Diego y todo su cuerpo edilicio y con el respaldo del alcalde del municipio, León Jurado Laurentín.

El proyecto de Ley, actualmente en consulta pública por la Asamblea Nacional; fue analizado por la ponente Gloria Cobaleda, directora de Administración Tributaria de la alcaldía de San Diego; quien en su exposición explicó de forma minuciosa el articulado contentivo en la propuesta.

El foro contó con la asistencia de diputados y concejales carabobeños y alcaldes y ediles cojedeños, quienes coincidieron en alertar que de ser aprobado dicho instrumento podrían generarse violaciones a la autonomía de los poderes locales; que fueron legalmente constituidos, y a los avances del proceso de descentralización en las regiones.

Asimismo, el concejal Ángel Luna, como organizador de la actividad y representantes de los legisladores asistentes; indicó que esta proposición legal viola las atribuciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la autonomía municipal para legislar en materia tributaria.

«Los municipios y regiones nos veríamos afectados en esta materia ya que se pretende imponer a través de esta nueva Ley un órgano superior en materia tributaria a nivel nacional encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas, quien establecerá parámetros sobre los tributos locales y regionales y nosotros como municipio y estado nos veremos subordinados a esos parámetros que establezca el comité u órgano superior»; explicó Luna.

Igualmente, Luna argumentó que «si bien es cierto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la armonización y coordinación tributaria; también la misma Constitución Nacional declara que nuestro país es un Estado Federal y Descentralizado, acción que no puede contravenirse legalmente y adicionalmente existe una realidad propia o muy particular en cada estado y municipio que no es comparable entre una zona y otra».

