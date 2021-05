Alex Araujo el carabobeño que lleva la banda de Aragua en el Mister Turismo Venezuela 2021

Up Next

“La preparación que hay detrás de todo eso es muy dura, muchos no saben las frustraciones que a veces pasamos o los sacrificios que hacemos. Sí, es un mundo con muchas cosas maravillosas, que si sabes trabajar, esforzarte y enfocarte con tus objetivos, te puede traer mucho éxito y cosas fantásticas».

«Nada más lejos de la realidad. Algo que he aprendido en el Miss y Mister Turismo es que hay que tener conocimientos para proyectar a tu estado en un concurso nacional o internacional».

“Desde muy joven he tenido en mente que lo que más amo es el canto, me ayuda a sanar y potenciar mis emociones para así expresar mis sentimientos en papel y plasmarlos en canciones”.

Pero para Alex el modelaje no es la única pasión. El valenciano tiene ya un tiempo andando los caminos de la música, campo que asegura, le llena de pasión y calma.

“En nutrición y entrenamiento aprendes que las rutas rápidas no existen. Y si existen, traen severas consecuencias. Así que mi enfoque siempre ha sido el de mi vida misma: esforzarme, trabajar duro y ser consecuente».

En cuanto a su preparación física y nutricional con miras al concurso, que desde siempre se ha enfocado en las capacidades físicas, pero también en la capacidad de promocionar las bondades turísticas de la tierra de Bolívar, Araujo afirma que no hay secretos mágicos ni rutas rápidas.