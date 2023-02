Alex Quin en cada rincón latinoamericano junto a su gran contenido

Compartir

Alex Quin en cada rincón latinoamericano. Es un experto en marketing y conferencista de nivel mundial que está ganando cada vez más peso como uno de los creadores de contenido más fuertes de la industria musical en Latinoamérica; hoy en día, el colombiano es el fundador y director de marketing de UADV, vinculada a las industrias del entretenimiento, moda y comercio electrónico.

Quin igualmente es anfitrión de la plataforma global de emprendimiento y autodesarrollo Hustle Inspires Hustle; lo que le ha permitido llegar a 95 países y contar con la participación de compañías y personalidades como Andy Frisella, Neil Patel, Grant Cardone, y Randi Zuckerberg y Olivia Ormos.

Según comentarios generales, los creadores de contenido más fuertes de la industria están en Latinoamérica y destacar entre los demás talentos es complejo; no obstante, Alex Quin ha logrado colocar el listón alto por su experiencia y conocimiento en la materia.

Alex Quin en cada rincón latinoamericano

A través de su Podcast en español «Detrás del Éxito con Alex Quin», el colombiano se ha convertido en uno de los más escuchados. En dicho Podcast resalta la cultura y el talento de hispanos y comparte contenido educativo y entretenido; además, suele tener personalidades de renombre como invitados, entre ellos Natti Natasha, Zion y Lennox, Jay Wheeler, Dalex y Dímelo Flow, así como productores, compositores y otros cantantes.

Alex Quin se ha convertido en una presencia que se diversifica en varias áreas y junto a su compañía ha demostrado que tiene la capacidad de crear marcas de gran potencial a través de herramientas y estrategias; debido a su talento, es colaborador y asociado de marcas como Microsoft, Puma, McLaren, Manychat, RichMusic, INBOUND y Florida International University.

Como parte de su éxito, el creador de contenido confiesa que ha tomado riesgos en su carrera pero que estos riesgos deben ser calculados. “Asumir riesgos medidos es algo que a menudo jugará a tu favor si estás bien preparado e informado. Pensar con una mente equilibrada es clave para que no tomes decisiones basadas en la emoción. Todo riesgo que tomes en la vida debe medirse y calcularse con lógica y datos si es posible”; explica Quin.

No hay que tener miedo

El colombiano opina que no hay que tener miedo de hacer preguntas o comunicarse con expertos, ya que no siempre los consejos que vienen de amigos o familiares son los indicados. “Siempre debes tener en cuenta que no todos están calificados para dar consejos”; indica Quin.

A la fecha, Quin cuenta con una larga lista de proyectos exitosos que lo convierten en un referente en creación de contenido y marketing; en octubre de 2022 fue reconocido en pantallas del Time Square en Nueva York por su participación en la comunicación digital y las industrias del entretenimiento y la música.

Teniendo presencia en Latinoamérica ha podido instruir a una cantidad considerable de seguidores que están atentos a su contenido por entretenimiento o aprendizaje. Como consejo, Alex Quin afirma que lo que le diferencia de otros especialistas en marketing es que no aprovecha todas las oportunidades que se presentan, ya que no todos los tratos valen la pena. “Significa que ‘no hay trato’ es mejor que un mal trato”; concluye Quin.

Puedes ver más en:

Instagram.com/alexquin

ACN/MAS/NDP

No deje de leer: Will Smith anuncia que regresa al cine con Bad Boys 4

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN