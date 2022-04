Alex Rodríguez hace público la enfermedad que padece

Compartir

El deportista Alex Rodríguez volvió a paralizar las redes sociales, tras alarmar a sus seguidores, cuando habló de la enfermedad que actualmente padece.

A través de su cuenta en la red social de Instagram, el exnovio de la cantante Jennifer López; dio a conocer la condición que padece desde ya hace un tiempo y, que afecta su rendimiento en las actividades diarias.

Es así como por medio de un material audiovisual que Rodríguez, explicó qué sufre y exactamente cómo se siente al respecto. Además, aprovechó la oportunidad para pedir ayuda a quienes le vieran para aconsejar, que hacer para sentirse mejor.

“Hola, ¿Cómo están? Estoy llegando a casa por trabajo… Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena visa en 2010, 2015… Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi Backberry o mi Iphone”, dijo Rodríguez.

“Número uno, ¿Les ha pasado esto? Y número dos, ¿me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien?”, concluyó con una sonrisa.

Sin embargo, no se trata de una enfermedad grave, pero si se muestra preocupado al ser que, de alguna manera le afecta en su desempeño diario.

Los comentarios por parte de los usuarios no tardaron en llegar con todo tipo de consejos. «Zanahorias por pila», «Tienes que ir al doctor», «Las gafas de leer ayudan»,»¿Lasik?», «Alergia, ¿quizás?», compartieron algunos.

Hay quienes de forma muy divertida simplemente le dijeron que ese es el síntoma de cumplir años y tener la vista cansada, «la edad». Una buena y larga lista de sugerencias que seguramente ayuden o den una mejor idea de qué hacer a su destinatario.

