Influencer mexicano Alex Tienda compró una casa en Petare (+ vídeo)

Compartir

El influencer mexicano Alex Tienda compró una casa en Petere y lo anunció a través de uno de sus característicos vídeos en su canal de Youtube.

La casa denominada “Chamitos” fue inaugurada en el barrio de Petare, situado en Caracas; y la misma tiene como objetivo ser un centro de capacitación educativa para los más jóvenes.

Tienda en varias oportunidades ha mostrado especial afecto al país: hasta se consideró “más venezolano que a arepa”; es por esta que quiso regalar esta sorpresa a sus seguidores.

Alex Tienda compró una casa en Petere

“Quiero anunciarles que por fin me compré una casa en Venezuela”; bromeó el mexicano. La vivienda “Chamitos” cuenta con un salón con cuatro computadoras Mac, un estante con tablets, juegos de mesa y libros.

Dentro del lugar se colocaron varios pupitres y un televisor inteligente; el cual explicó Tienda se usará para las clases en línea, o para las noches de películas.

También, hay dos consultorios: uno para odontología y medicina general, y otro para psicología.

Centro especializado en fomentar educación

“No me imaginaba todo lo que iba a venir después del documental y me empezaron a llegar muchos recuerdos. Fue algo muy bonito y no podía dejar de pensar en la gente que ha tenido que regresar y tiene esa nostalgia. Sin dudas este es el país con el que más he conectado”, dijo Alex Tienda .

El centro está especializado en fomentar la educación en el lugar, más que todo para ayudar a los que no cuentan con los recursos suficientes para su formación; es por esto que está capacitado con alta tecnología.

Asimismo, Alex indicó que aquellos profesores que deseen dictar clases sobre diferentes áreas en el lugar, las puertas estarán abiertas para ellos.

ACN/MAS/Punto de Corte

No deje de leer: Yxer García llega a su 5to aniversario con nueva colección

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN