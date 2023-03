Alex Tienda anuncia que está de regreso en Venezuela y explotan las redes

Compartir

El conocido documentalista mexicano Alex Tienda, sorprendió a sus seguidores este miércoles 8 de marzo al anunciar que se encuentra nuevamente en uno de sus países preferidos, Venezuela

“Hoy viajaré a un destino @CopaAirlines y NO DIRÉ CUÁL ES, pero les daré una…👇🏼 PISTA: Llevo su luz y su aroma en mi piel”, publicó en horas del mediodía del miércoles en su cuenta de twitter, lo que desató una serie de comentarios de sus seguidores quienes sin pensarlo dos veces sabían que se dirigía a suelo venezolano.

“A tu país … Bienvenido acuérdate de conocer Maracaibo, ya te he dicho, El Puente, la Basílica, el Pozón del Saladillo, para que escuches una buena gaita y comerse un patacón de pernil”, “Papi si vienes y no visitas Mérida, realmente no viniste a Venezuela”, “Alex Bienvenido a desierto, selva, nieve y volcán… En Venezuela…”, fueron alguno de los comentarios que dejaron lo usuarios.

Posteriormente el creador de contenido subió una imagen en donde se le ve caminar en el pasillo del aeropuerto, la cual acompaño con el mensaje “Te extrañé”.

Alex Tienda en Venezuela

José Alejandro Tienda Ramírez. de 36 años de edad, es conocido no solo porque ha recorriendo el mundo con una cámara en la mano, sino que también tiene un espíritu de solidaridad y en Venezuela ha colaborado con ayudas sociales.

Tras aliarse con Unos Venezolanos, y junto a la agencia Media Travelers, organizó la campaña Gracias Venezuela. Su propósito era recaudar fondos para ayudar a los vecinos del sector Las Casitas de Petare, logrando reunir más de 100.000 dólares en pocos días.

Las obras que abarcó la campaña Gracias Venezuela consistieron en la remodelación de una escuela local y varias viviendas en condiciones precarias.

También se construyó un parque infantil con cancha de bolas criollas, un sistema de iluminación para la zona, además del controversial complejo deportivo. También adquirio la Casa Chamitos, un espacio que funge como centro de capacitación para los niños de la comunidad, con consultorios médicos y un salón para recibir clases a distancia.

“De Venezuela voy a estar muy conectado de aquí hasta que me muera. Toda la vida voy a seguir diciendo que soy tan venezolano como la arepa y voy a estar regresando mucho. Tengo ganas de hacer contenido de otros lugares de Venezuela que me faltaron, pero ya habrá otra ocasión”, dijo en una entrevista a El Diario hecha a finales de 2022 y tal como lo prometió en ese entonces, regresó y sus seguidores están a la expectativa de esta nueva aventura.

