Alexa le responde a Alicia con bikinazos

Alexa Dellanos se quita la ropa y se pone micro tanguita roja casi inexistente. La hija de Myrka Dellanos sigue dando de qué hablar luciendo su cuerpazo. Ahora se quita la ropa y se pone micro tanguita; y así responde a Alicia Machado, con bikinazos.

Alexa Dellanos se olvidó de la controversia con Alicia Machado; para deleitar a sus fans con una de las fotos más atrevidas que haya publicado hasta ahora. La hija de Myrka Dellanos se la está pasando de lo lindo y posó con un bikinazo ardiente.

La micro tanguita roja se ve que es casi inexistente; y solo lo suficiente para cubrir sus partes intimas. Alexa se ha caracterizado por publicar este tipo de contenido; que sus admiradores esperan de ella. Hasta la fecha tiene más de un millón de seguidores; y cada día se suman miles más para ver sus fotos calientes.

Le faltarían alrededor de 200 mil más seguidores para alcanzar los 2 millones en Instagram. Es casi todos los días que Alexa publica fotos con diminutos atuendos; que dejan poco a la imaginación para el deleite de todos sus admiradores.

Alicia Machado y Alexa Dellanos. Foto: Getty Images/Instagram

Alicia Machado asegura que Alexa Dellanos “le da miedo” por sus cirugías

Quien una vez más volvió a generar polémica fue Alicia Machado al referirse a las múltiples cirugías estéticas que se ha realizado a su corta edad Alexa Dellanos, hija de la presentadora Myrka Dellanos.

En su cuenta de Instagram la joven compartió una foto de cuerpo completo luciendo un diminuto y sexy bikini color cobre, el cual fue el blanco perfecto para la opinión de la exreina de belleza.

“Pobre muchacha. A lo que pise los 40 no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá. Ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que poco a poco se ha ido descubriendo”, escribió la venezolana.

Y añadió: “la manera en la que su belleza se está desfigurando me da miedo. ¡Que Dios la bendiga!”.

Esto le valió miles de likes a la también actriz, pero hubo quienes no toleraron que se refiriera así a Alexa Dellanos y la defendieron, asegurando que se debe respetar su decisión de transformarse el cuerpo y la cara.

De hecho, Alicia Machado no dudó en responder a una mujer que “la atacó”. “Estoy empezando, ridícula. El tiempo termina para quien se muere. Ahora es que estoy en mi mejor momento. A las mujeres como comunidad nos falta mucho que aprender y solidarizarnos entre nosotras”.

¿Qué opinas? ¿Apoyas el comentario de Alicia o el cambio de Alexa con el bisturí y el bótox?

ACN/LaOpinión

