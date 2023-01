Repite Alexander Suárez en la presidencia del Consejo Legislativo edo. Carabobo

Compartir

El Consejo Legislativo de Carabobo realizó la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias, con la elección y juramentación de la junta directiva 2023-2024, reafirmando al presidente Alexander Suárez.

La vicepresidenta Betzabeth Arroyo también repite en el cargo.

En las instalaciones del CLEC, el legislador José Venaventa fungió como secretario accidental y dio lectura a la fórmula presidencial.

Presentada por la legisladora Welkys Lozada, apoyada por los legisladores Leobaldo Noguera y José Chirinos, quienes postularon al curul de presidente a Alexander Suárez; como vicepresidenta a Betzabeth Arroyo y como secretaria, a la abogada Ana María Ramírez.

El presidente reelecto del parlamento, Alexander Suárez, expresó su agradecimiento con todos los partidos políticos que hacen vida en la institución, ya que son ejemplo de unión.

«Este año 2023 nos llama a estar a disposición y vanguardia para el desarrollo, tenemos un compromiso con el pueblo, este es nuestro año, desde el CLEC apoyamos al gobernador y aseguramos que será el año de Carabobo”.

En relación a la juramentación y reelección, declaró que la gestión del 2023 tiene el fin de funcionar como ejemplo, convirtiendo a Carabobo en un referente nacional en cuanto al avance ciudadano.

«Por lo cual se seguirá construyendo y triunfando en todas las batallas que están en camino, siguiendo al gobernador Rafael Lacava en su gestión, quien tiene la misión de solventar grandes necesidades, contando siempre con el apoyo de los legisladores y legisladoras, quienes están seguros de su lealtad hacia el presidente Nicolás Maduro y su juramento con el legado de Hugo Chávez».

Recalcó que “el verdadero enemigo de nosotros no está en el país, está en el imperio norteamericano y europeo, que nos ven como una amenaza, si bien dentro del país hay sus lacayos que buscan causar divisiones, no lo vamos a permitir la tiranía no triunfará, este año volveremos a ser ejemplo de unidad y fortaleza”.

Nota de prensa

No dejes de leer

Samsung presentó Bespoke para experiencias de cocina conectadas y personalizadas en CES 2023