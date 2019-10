Alfredo Matheus Diez tras el Latin Grammy

Mia Khalifa publicó video que recuerda porque fue la reina del porno, una de las modelos y actriz consagrada por sus excepcionales dotes anatómicos. Lo cierto es que esta sexy libanesa, quién se casará próximamente con el chef, Robert Sandberg, sigue derrochando sensualidad.

Definitivamente, Mia Khalifa, una de las modelos y ex actriz porno, sí sabe llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales, según publicó HsbNoticias

La Reina Mia

Los recuerdos de la actriz Mia Khalifa

En esta oportunidad, Mía compartió un video donde aparece en una sesión de fotos en la playa de Venice, en Los Ángeles. Allí la modelo aparece con un diminuto bikini y apenas cubierta con una sexy lencería color blanco.

Miakhalifa Verificado. Venice Beach, Los Angeles

Shot with @olyahelga.photography yesterday at 7 AM on the beach. Follow her to keep an eye out for it ☺️ (HMU by my Queen who was at my house with a smile on her face by 5 AM @taylor_jazz) (link in my bio)

ACN/Miami Diario