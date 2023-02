Alicia Banquez también tiene flow

Compartir

‘Viva’ se convirtió en el himno personal de Alicia Banquez, una canción similar a un traje hecho justo a su medida.

El tema estuvo bajo la producción del músico David Santisteban.

Con su fuerza escénica y con este tema, la cantante venezolana Alicia Banquez cautivó escenarios de España durante el año pasado.

En Venezuela debutó en el Teatro Teresa Carreño, en la antesala del concierto ofrecido por Emmanuel.

“Cuando hago una retrospectiva del 2022, lo puedo describir en tres palabras: sacrificio, transformación y balance… solo siento gratitud”, destaca en su cuenta instagram @aliciabanquez .

El 2023 lo arranca con nueva música, con su debut como compositora junto al productor español David Santisteban, quien ha trabajado con Luis Fonsi, Malú o India Martínez. Alicia estrena ‘Nada’, tema urbano-pop que presenta en las plataformas digitales como Spotify.

“Tú dices que sí y no todo vale, yo tengo la clave, tengo la calle… eres una imagen tras una pantalla, tú lo quieres todo, pero no das nada…Eso que no cuidas en la vida se te va, yo miro pa’ lante, que lo malo quedó atrás”, señala en la letra de su nuevo sencillo, cuyo video-lyric está disponible en el canal YouTube Sierralta Tv.

“Estoy abierta a explorar este nuevo mundo de la composición. David vio en mí cosas que no había visto”, afirma la artista a propósito de su nueva faceta como cantautora, que mostrará en concierto el domingo 19 de febrero en el Tibisay Hotel Boutique de la Isla de Margarita, en la semana del Día de los enamorados. En Caracas se presentará en vivo el viernes 3 de marzo, en el Centro Cultural BOD.

Nota de prensa

No dejes de leer

SEPTUR organiza Expoferia Construcción y Revestimiento Carabobo 2023

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN