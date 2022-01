Compartir

La actriz venezolana Alicia Machado hará su debut teatral en Puerto Rico en el mes de abril, con su monólogo «Yo sí soy [email protected]».

La ex Miss Universo 1996, prepara todo para comenzar su periplo en las tablas boricuas para el 9 de abril, según lo reseñan varios medios, informó este domingo 9 de enero la producción del espectáculo que se alista con todos los hierros.

Será una presentación para mayores de 21 años, se llevará a cabo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, municipio aledaño a San Juan; indicó en un comunicado de prensa el productor de la obra, Ricardo Irizarry.

Alicia Machado hará su debut teatral en Puerto Rico

«Alicia les promete un espectáculo repleto de momentos inolvidables, el espectador podrá disfrutar de un impresionante montaje dirigido por la experimentada actriz venezolana Elba Escobar, a quien el público puertorriqueño conoció a través de sus telenovelas en la década de los 80»; destacó Irizarry.

Para su presentación, Machado estará acompañada de un mariachi; género musical al que ha estado ligada desde los 13 años. De hecho, en 2016 fue elegida como la Reina del Mariachi en México.

La pieza, original de Enrique Salas, no sólo se presentará en Puerto Rico; sino que recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica durante este año.

Machado también fue ganadora del reality «La Casa de los Famosos», donde generó polémicas con los concursantes, como siempre levanta sus críticas buenas y no tan buenas para todo lo que hace la ex Miss Universo, desde el mismo momento en que comenzó su andar en los concursos de belleza y el espectáculo, donde no ha parado de trabajar entre el país azteca y Estados Unidos.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Brenda Aliendro se prepara para el lanzamiento de su carrera musical

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN