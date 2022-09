Alicia Machado revela que padece una dolorosa enfermedad

Compartir

Alicia Machado, Miss Universo 1996, sorprendió a sus fanáticos con un video en el que confiesa que padece una dolorosa enfermedad y, entre lágrimas, explicó lo que ha sido vivir con ella sin la comprensión de las personas que la juzgan por sus diferentes comportamientos.

Pese a que sonríe y trata de seguir su vida, la venezolana tiene una enfermedad que le causa mucho dolor, por lo que su manera de mirar a la gente, hablar o expresarse la han condenado a ser tratada por muchos como una mujer egoísta y malhumorada.

La exreina de belleza padece de fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo y de fatiga.

«Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no entienden lo que es tener fibromialgia. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que soy muy seria. Pero eso es lo que me pasa cuando se activan los dolores de la enfermedad», expresó, muy triste, Alicia Machado en el clip.

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

De esta manera, existen investigadores que creen que la fibromialgia aumenta las dolencias, ya que afecta la manera en la que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor.

La patología puede generarse por tres motivos: eventos traumáticos, como accidentes de tránsito, lesiones frecuentes y enfermedades como infecciones virales.

Expertos en medicina de la clínica Mayo, en Estados Unidos, aseguran que «las mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar fibromialgia. Muchas personas con fibromialgia también tienen dolores de cabeza tensionales, trastornos de la articulación temporomandibular, síndrome de colon irritable, ansiedad y depresión».

ACN/ El Nacional

