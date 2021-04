Alicia Machado publicó candente imagen mostrando sus mejores atributos +Foto

La polémica actriz, modelo, empresaria y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado compartió esta semana a través de sus redes sociales una publicación en donde aparece posando una vez más mostrando sus mejores atributos.

Por su parte, la criolla compartió a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita una foto en donde la vemos luciendo a todo color sus glúteos sin pena alguna, destacando que los ha trabajado en estos últimos meses.

Asimismo, la también empresaria y conductora declaró lo siguiente con un mensaje que dejó en el pie de foto de la publicación: ‘’ESPERO causar algún impacto con mi foto ! Que no es más que un estilo de vida por años que se refiere a mi género y que muchos quieren solo por convivir ! Me siento tan fabulosa que hasta me quiero más ! Good night ’’.

