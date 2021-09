«Yo con ese de lejos, es insoportable» Alicia Machado la agarró con William Levy

Compartir





















La exMiss Universo Alicia Machado se ha convertido en una mujer polémica dentro del reality show de Telemundo, La casa de los famosos.

Y es que últimamente, su boca suelta comentarios que, si bien podría pensarlos antes de hablar, si suelen herir susceptibilidades y causar duras controversias entre los habitantes de la casa.

Recientemente, en un video que circula en redes sociales, Machado arremetería en contra de un reconocido galán de cine y televisión.

Se trata nada más y nada menos que del actor William Levy a quien, según su comentario, Alicia Machado habría rechazado participar a su lado justo por su arrogancia.

Alicia Machado sobre William Levy

En esta oportunidad la venezolana dejó claro que no quiere volver a trabajar con el galán de las telenovelas mexicanas, William Levy.

«Yo siempre lo he dicho y no trabajo con ese wey William Levy y gracias a Dios yo he hecho los proyectos y el no, yo con ese wey pero de lejos, es insoportable», indicó la actriz a sus compañeros del reality.

Cabe destacar que, está no es la primera vez en que Alicia habla mal de William Levy ya que en el año 2010, cuando ambos protagonizaron la obra de teatro «Un amante a la medida», la venezolana le lanzó fuertes dardos al cubano y, aunque reconoció que es un hombre atractivo, aseguró que él debería sentirse orgulloso de haber actuado a su lado.

“Pregúntenle a él que siente trabajar conmigo. Cuando lo vean le preguntan eso, qué siente que Alicia Machado lo bese”, indicó Alicia en esa oportunidad para el programa «El Gordo y la Flaca».

