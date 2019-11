Los productos alimenticios contenidos en las Cajas CLAP solo aportan 8,91% del requerimiento calórico familiar, según informe realizado por Ciudadanía en Acción. Se registró una entrega de 22.935,39 toneladas de alimentos en el mes de octubre. Este es su nivel más bajo desde que la ONG realiza el monitoreo

La ONG Ciudadanía en Acción publicó este jueves un informe en el que reveló que las cajas CLAP solo aportan 8,91% de los requerimientos calóricos necesarios para los venezolanos.

El informe fue elaborado con base en un estudio que se realizó en 208 parroquias de 15 estados, y consultó un total de 6.155.555,56 familias.

Alimentos contenidos en cajas CLAP sólo aportan 8,91% calorías

De la población estudiada, solo 37,8% recibió la caja CLAP en el mes de octubre; 62,2% no contó con la entrega.

El número de cajas CLAP entregadas mensualmente ha disminuido considerablemente en los últimos meses. En el mes de febrero se distribuyeron 11.602.653,45 bolsas y en octubre solo 2.649.902,87.

El CLAP registró 22.935,39 toneladas de alimentos en el mes de octubre. Este es su nivel más bajo desde que Ciudadanía en Acción realiza el monitoreo.

La dieta regular de un venezolano debería aportar unas 2.500 calorías diariamente. Sin embargo, la gran mayoría solo consume 1.480 calorías.

Los cereales constituyen 51,1% del consumo de los venezolanos, aun cuando lo recomendable es solo 18,5%.

Se registró un déficit de 37,91% de las proteínas que requiere el cuerpo en condiciones regulares.

18,82% de las proteínas disponibles en octubre fueron de origen animal cuando lo establecido para el venezolano es 65%.

