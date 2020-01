Indignación! Desertó la única medallista olímpica de Irán

La estrella del tenis Roger Federer respondió a los críticos y a los activistas cambio climático, incluida Greta Thunberg, diciendo que se toma el tema muy en serio.

Los activistas se oponen al acuerdo de patrocinio de Roger Federer con Credit Suisse; por sus vínculos con la industria de los combustibles fósiles.

Algunos de los activistas, comparecieron en la corte esta semana después de negarse a pagar una multa por protestar realizando un juego tenis dentro de las oficinas de Credit Suisse en 2018 para resaltar el acuerdo de Federer.

Los activistas, la mayoría de ellos estudiantes, comparecieron ante el tribunal en Renens, Lausana, el 7 de enero para apelar contra la multa.

Algunos partidarios se reunieron afuera sosteniendo pancartas que decían: «Credit Suisse está destruyendo el planeta. Roger, ¿los apoya?»

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits – something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr

— 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020