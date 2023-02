Altos pagos por servicios públicos e impuestos afectan productividad de las pymes

Ralentización de la economía, falta de financiamiento, altos costos de los servicios públicos y el impacto de las cargas fiscales están afectando directamente el desarrollo de la actividad de las pequeñas y medianas empresas en Carabobo.

Tal señalamiento corresponde a Antonello Lorusso, presidente de la Cámara de Pequeños-Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac), quien aseguró que los altos costos de los servicios públicos, que no son calculados por el consumo real sino por un estimado según capacidad instalada, actividad o tamaño de las instalaciones; afectan directamente a la producción.

«Deberíamos pagar por el consumo real y no por un estimado. Igualmente la carga fiscal, tanto por los impuestos nacionales y las multas por no haber pagado a tiempo, como los tributos municipales que, aún teniendo la la Ley de Armonización, no se nos han hecho los ajustes; nos vienen afectando», dijo.

Con relación a la falta de financiamiento, el presidente de Capemiac informó que se tratado este tema con algunas entidades para que el mismo sea en dólares, pero aún no tienen ninguna instrucción o mecanismo para otorgarlos; por lo que se encuentran a la espera de respuestas.

Finalmente y volviendo al tema de los servicios, Isaac Pérez Yunis, primer vicepresidente de Capemiac, destacó intención de la institución de prestar el mayor respaldo posible a los entes públicos a fin de hallar puntos.

«Siempre estamos dispuestos a escuchar y ser escuchados», finalizó.