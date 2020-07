José Altuve, Salvador Pérez y Víctor Reyes se lucieron con jonrones (+ vídeos)

José Altuve voló la barda por primera vez en esta corta temporada de Grandes Ligas; además dio doble y remolcó dos para apoyar a Astros de Houston en el triunfo ante Marineros de Seattle 8-5.

El jugador de Maracay, acercó la pizarra con tubey en la parte alta del tercer inning; al conseguir en circulación a Kyle Tucker y los siderales perdían 2-1.

Pero Alex Bregman vino al plato para sacar cuadrangular entre el jardín izquierdo y central para fletar a Dustin Garneau y a Altuve; además de voltear la pizara 4-3.

Garneau produjo una rayita más para la causa, en el cuarto trama; mientras que Altuve vino en el quinto para desaparecer la bola de línea por el jardín izquierdo.

Este fue su primer bambinazo de la campaña regular; que arrancó el pasado 23 de julio y el 129 de su carrera.

A esto hay que agregarle su doble 300 de por vida en las Grandes Ligas, una lista que comanda entre los criollos Miguel Cabrera con 577; luego están Bob Abreu (574); Omar Vizquel (456); Andrés Galarraga (444); Maggio Ordóñez (426);, Víctor Martínez (423).

Además del Salón de la Famam Luis Aparicio (394); David Concepción (389); Asdrúbal Cabrera (372); Álex González (332); Martin Prado (316), Carlos González (302) y ahora Altuve (300).

Por Astros, José Altuve de 4-2, doble (1), jonrón (1), dos anotadas; dos impulsadas.

Reales de Kansas City se impuso a Tigres de Detroit 14-6, en juego donde el careta valenciano Salvador Pérez aportó su segundo jonrón del año para apoyar en la victoria; mientras que por los «bengalíes» Victor Reyes también dio su bambinazo.

Por Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1, jonrón (2); anotada, impulsada; Oscar Hernández jugó a la defensiva.

Por Tigres, los criollos Miguel Cabrera de 3-1; Víctor Reyes de 4-2, jonrón (1); dos anotadas, dos impulsadas; Harold Castro de 1-0.

