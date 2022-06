Jurado decidió por caso de Johnny Depp y Amber Heard

Compartir

Gerard Piqué y Shakira están en el ojo del huracán, ¿la razón? Medios de comunicación españoles aseguran que la pareja, estaría separada por un tema de infidelidad.

Tardes Calientes en su cuenta de integran aseguró que, la cantante colombiana descubrió al futbolista siéndole infiel por lo que ya no vivirían juntos. “El futbolista ha tirado 12 años de relación a la basura. La historia de amor de Shakira y el catalán parece haber llegado a su fin”, publicó @tardescalientes.

Marca afirma que el deportista reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en la que lleva viviendo durante la última semana sin confirmarse las razones específicas de su estadía allí.

Los rumores de crisis tienen en vilo no solo a los periodistas del mundo del entretenimiento sino también a los paparazzis, de hecho, algunos de ellos -de la agencia española Europa Presss- registraron un reciente encuentro entre la intérprete de ‘Inevitable’ y el futbolista. Se les vio en el interior de un vehículo y desde afuera los fotógrafos los interrogaron por estos rumores de problemas sentimentales que circulan sobre ellos, pero sin obtener respuesta alguna de su parte.

Shakira y Piqué en silencio

De igual modo, desde sus respectivas redes sociales ninguno de los dos ha emitido ni la más mínima palabra sobre su situación sentimental. Paralelamente a todas estas informaciones que circulan entre los medios de comunicación, también se ha dicho que la canción de Shakira, ‘Te felicito’ -lanzada en abril pasado- sería sobre esta crisis que tendría con Gerard Piqué.

Para poner en contexto, parte de la canción dice: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show… Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

También se cuestiona el hecho de que la pareja ya no esté publicando contenido juntos en redes sociales.

ACN / Infobae

