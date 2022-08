Amber Heard rechazó dinero de Johnny Depp en su divorcio

Compartir

El cubano DJ Louder nos cuenta sobre su nuevo proyecto junto a Patricia Trujillo. Luego, su primer EP llamado “Dreammers”, compuesto por seis canciones; donde el artista y productor destaca lo importante y lo significativo de luchar por nuestros más grandes sueños, anuncia su nuevo lanzamiento que fue lanzado 1 de agosto.

En este, su más reciente proyecto, destaca la importancia de siempre mantenernos soñadores y sobre todo, luchar por nuestras más grandes ilusiones; también, sobresale el tema “Dinero”, el cual, alcanzó la cifra de más de medio millón de visitas.

Sin contar la trascendencia del mismo, en especial, con la joven Patricia Trujillo, la cual, se hizo viral en las redes sociales por mostrar el impacto que en ella generó este proyecto. Trujillo, contó su experiencia y de qué forma había influído el mensaje que buscaba transmitir el artista con “Dreammers”; como lo es, el coraje y compromiso que debemos asumir al momento de querer vivir nuestros sueños y hacerlos realidad y no parar hasta conseguirlo.

“Realmente todo esto ha sido una sorpresa para mí; mi carrera y crecimiento a pesar de estar tan condicionado en mi país, en cuanto a plataformas digitales, no he tenido límites. He logrado que mi música llegue a otros horizontes y conecte con otras tierras y culturas, conseguir que ella influya de manera tan positiva en otras personas realmente es lo más satisfactorio que he recibido”; mencionó DJ Louder.

Demostrando que no hay que ser necesariamente “Mainstream” Stanley Utouh Rodríguez como es su nombre de pila; pudo a través de su arte, manera de ver la vida o forma de pensar, que otros que lo escuchan pudieran sacar algo positivo y proyectarlo en sus carreras o vidas.

Se une a Patricia Trujillo

Ahora junto a Patricia Trujillo, preparan un nuevo proyecto, que viene conformado por tres videos; que lanzarán en un orden, que el equipo de ambos ya tiene definido para poder llevar un mensaje a quienes luchan con fuerza y pasión por sus ilusiones; o tal vez, buscando motivar a quienes aún no lo hacen.

Tres fases compuestas primero por una «Trama» donde queda reflejada abstracta y artísticamente el alma de las personas soñadora; segundo «Slappy» inspirada en el personaje de terror (Slappy) dando como mensaje al lado opuesto del video de trama, mostrando como esencia la parálisis a actuar por miedo; finalmente, «Dreams Come True» video que se lanzará a modo largometraje.

Cargado de mucho contenido exclusivo, ambos protagonistas de este plan, con diferentes personalidades; pero que el arte ha podido usar para reflejar dos principales estados que representan los seres humanos al identificar una oportunidad como lo es, quedarnos paralizados por el miedo o ir a por ello e intentarlo sin importar que pase. Los tres temas están interpretados por el cantante «Benggie» y producidos por el mismo DJ Louder.

DJ Louder, que desde sus inicios no ha dejado de incursionar y crear su propio estilo en la música; espera dejar un precedente en esta industria musical. Su entrega y compromiso lo han llevado a ubicarse entre los más grandes de su país de origen.

