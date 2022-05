Por esta razón delincuentes amenazan al alcalde de El Tigre (+ vídeo)

Compartir

Amenazan al alcalde de El Tigre, estado Anzoágui por parte de delincuentes, por cobro de impuestos en dólares. Un hombre que se identifica como Rómulo Jesús Martínez, alias “El Rocola”, publicó un video ayer jueves 19 de mayo en el que amenaza Ernesto Paraqueima Luiggi, burgomaestre de ese localidad oriental.

Martínez se presenta junto a sujetos portando fusiles y se dirige directamente al alcalde de El Tigre; lo llama “ladrón y escuálido” por cobrar impuestos en dólares por concepto de aseo a los comerciantes y empresarios de la ciudad.

“Hoy 19 de mayo a las 5 de la tarde le hago este video a Ernesto Luiggi Paraqueima, el alcalde que eligió la ciudad del Tigre en base de la inflación que tienes en El Tigre, la cobradera de impuesto que le tienes a empresarios y comerciantes”; dice el hombre en la grabación, reseñó el portal de noticias Punto de Corte.

“Le cobras que si 2.000 dólares, mil dólares, por un aseo. Sabes que eres un ladrón”; señala «El Rocola».

“Veme bien la cara es Rómulo Jesús Martínez, “El Rocola” quien te habla. Escuálido, tú estás en contra de la revolución de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”; continúa.

“Sabes que estás emproblemado con el hampa”, le advierte. “Veme bien la cara, yo sé que tú dices que no me tienes miedo pero bueno, es Rocola que te está hablando. Yo no te voy a ofender ni te voy a hablar mal pero dejáte de esa g… que tienes con los comerciantes”; agregó.

Finalmente, vuelve a amenazar al alcalde: “No va a ser ni hoy ni mañana, pero estoy cerca de ti. Espero que tengas buenas tardes”.

#DENUNCIA #Anzoátegui#Video Sujeto que se identifica como Rómulo Jesús Martínez alias "El Rocola", junto a sujetos portando fusiles, amenaza al alcalde de El Tigre, a quien acusa de "ladrón y escuálido" por cobrar impuestos en dólares a los comerciantes por concepto de aseo. pic.twitter.com/9ilrqN4b63 — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) May 19, 2022

ACN/MAS/Punto de Corte

