Así fue el momento en el que Ana Gabriel fue abucheada durante un concierto (+video)

Un incómodo momento vivió la cantante Ana Gabriel durante su presentación en el Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles el pasado sábado, según reseñó 20 Minutos, cuando fue abucheada momentos en el que hablaba sobre su postura ante algunos gobernantes.

De acuerdo con lo que puntualizó el medio, la cantautora fue protagonista de críticas, abucheos y comentarios tras las palabras políticas que mencionó en el show. En el espectáculo se escuchó la reacción de algunos presentes, quienes reprocharon que manejara estos temas en escenarios de este tipo.

La intérprete de Así fue utilizó esta presentación para referirse a la marcha ciudadana que se realizó en distintas ciudades de México por motivo de las reformas electorales. La celebridad expresó su punto de vista y terminó como blanco de opiniones, las cuales apuntaban a que olvidará la política y cantara como, supuestamente, correspondía.

Ana Gabriel abucheada durante un concierto

“Pongan el Siri en su casa y ya no me escucharán hablar”, dijo al inicio de un clip, donde no aguantó la falta de respeto y manifestó que daría su opinión.

Ana Gabriel tomó el micrófono y se desplazó por el escenario, asegurando que ella no era política, pero sí una persona que entendía el dolor de algunas naciones. La artista fue clara en que dejó de ir a lugares específicos, ya que no estaba de acuerdo con la cohibición de la libertad para personas.

“Nunca tomo esta actitud, nunca. Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. No soy política, soy una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a México, a Nicaragua o a Venezuela”, indicó con bastante seriedad.

“Quiero que entiendan que voy a defender siempre a Latinoamérica”, agregó la ‘Diva de América’, donde afirmó que visitaba Estados Unidos porque sabía que allí se reunían fanáticos de todas las nacionalidades.

Una vez dejó claro que no solía tomar estas actitudes, Ana Gabriel pidió un espacio para retomar la calma y no dejarse llevar por las emociones que detonó este tema. Tras el abucheo y las críticas, la cantante recurrió a redes sociales, expresando su pensamiento y lo que cargó en su interior.

“A pesar de que hoy, en este primer concierto, salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante. Me desequilibró como artista”, escribió en el pie de foto, donde acompañó una fotografía del concierto.

«No puedo aceptar las faltas de respeto»

“En 48 años de carrera jamás me había pasado esto y asumo mi responsabilidad, pero no puedo aceptar las faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, mi amistad y mis bendiciones”, mencionó en el texto.

Por último, Ana Gabriel aclaró que no se encontraba bien como persona y artista, ya que en su recorrido no había experimentado esta respuesta del público ante una situación como esta.

“Asimismo, pido disculpas al público que fue a pasarla bien y que saben que la artista les va a cumplir y les va a llenar el alma de amor. Quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como artista”, concluyó, donde dejó claro que todo sería distinto en la siguiente presentación

Para quienes preguntan que pasó pic.twitter.com/hOius4RUlP — Morocha (@morocha1821) February 26, 2023

