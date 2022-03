Ana Gabriel le pidió matrimonio a Kate del Castillo en un concierto

Compartir

Ángel Bleu presenta «Tu Fidelidad». La princesa colombiana nos entraga una balada pop composición de la artista; donde deja ver su gran versatilidad y la dulzura de su voz.

«Tu Fidelidad» fue producida por Homero Gallardo y Guianko Gómez; una canción que plasma el dolor que se siente por las mentiras y engaños de la persona a la que amamos hasta ya no poder disimular y aparentar.

Me mentiste sin piedad

Y todo te daba igual

ignorando las consecuencias

Y cuando te di la opción

De decirme la verdad

seguías con tus mentiras

Y ya me canse de tus engaños

Y ya me canse de tus mentiras

Yo no puedo seguir

Disimulando, aparentando

Tu fidelidad (ahhhh ahhhh)

Tu fidelidad (ahhhh ahhhh)

Simultáneo a este lanzamiento ha posicionado en todo el país el tema «No me busques +» una fusiòn urbana con vallenato donde unieron sus voces de Ángel Bleu & Silvestre Dangond; una canción ideal para despedir a quien hemos perdonado muchas traiciones, se ha dado muchas oportunidades y se le dice … «Vete de mi vida no me busques más, me voy o te vas ya nos dimos más de una oportunidad, tu no vas a cambiar…»

Acerca de Ángel Bleu

Ángel Bleu «La Princesa», cuyo nombre de pila es María Carolina Bernardi; nació en Valledupar pero desde muy pequeña se radicó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

A los 5 años inició clases de piano y a esa edad ya mostraba sus inclinaciones artísticas cantaba y bailaba; pero fue a sus 15 años que tomó sus primeras clases profesionales de música y a sus 16 años decidió hacerlo oficialmente.

En 2019 debutó con los sencillos ‘Peligrosa’ y ‘Salvaje’; temas que comenzaron a dejar en evidencia su propuesta musical y su inigualable talento musical.

Para el 2021, Ángel Bleu, presenta ‘Cómo tú me gustas’; un tema que a la fecha supera más del millón quinientos en reproducciones en YouTube y que la ha posicionado en los primeros lugares en países como México, España, Perú y República Dominicana.

A mediados de julio presentó el tema ‘Amor’, que interpreta junto al exponente del género urbano, el puertorriqueño Randy; a finales del 2021, lanzó junto al artista dominicano El Mayor Clásico «LA VUELTA», un dembow que invita al baile

