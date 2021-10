Ana González: simulacro concedió la posibilidad de familiarizarse con el sistema de votación

Compartir





















El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática para la Alcaldía de Girardot, José Ramón Arias, juramentó a más de 500 voluntarios.

Estos, según aseguró, están comprometidos a trabajar por generar un cambio en la conducción del municipio.

La juramentación la hizo junto a Richard Mardo; Edison Ferrer, secretario de Organización Nacional de la MUD; y los

dirigentes de los diferentes partidos que componen el cónclave opositor en la jurisdicción,

Arias indicó que en los recientes recorridos hechos por las distintas comunidades de la localidad, el sentimiento recogido se concentra en que el pueblo no quiere soportar más los desaciertos de administraciones en sus políticas ni han hecho el trabajo adecuado para mejorar su calidad de vida.

“Vamos a hacer justicia el 21 de nNoviembre. No estamos obligados a vivir en la desidia en la que nos tienen, al no dar solución a los problemas que vivimos todos en todo el municipio».

«Ya fue suficiente, tuvieron su oportunidad y el resultado es que el pueblo no quiere seguir en las condiciones actuales. Para eso cuento con un equipo de mujeres y hombres que hoy dan su palabra de que irán hasta el último rincón a decirle a cada ciudadano que hay una alternativa de cambio con José Ramón Arias en la Alcaldía de Girardot”, dijo.

Arias: “Juntos transformaremos a Maracay y a Choroní”

Por su parte, Richard Mardo, expresó que ante el atropello que se hiciera en contra de la militancia que lo respalda en el proyecto que defiende, el deber es ir a votar en las elecciones del 21 de noviembre y respaldar la tarjeta de la Unidad que fue recuperada para obtener los objetivos electorales que permitan darle al pueblo una mejor calidad de vida a través de gestiones honestas y eficientes.

“En el caso de Girardot tengo la plena seguridad de que José Ramón Arias es el gerente capacitado para transformar las realidades que hoy atraviesan los distintos sectores que lo componen y devolverle la esperanza a una ciudadanía que la tiene perdida ante gestiones que no han procurado en su favor, sino que han buscado solo el beneficio propio”, enfatizó.

Asimismo el Candidato de la MUD a la Gobernación del estado Aragua, Henry Rosales, reiteró que el mayor reto al llegar al poder es dar respuesta a aquellos que pasan necesidad por las políticas equívocas de los gobernantes, a quienes llamó a participar en los venideros comicios para poder materializar un cambio.

“El ruido de la cacerola, de la olla vacía, del niño que llora, la mamá que no amamanta, el atleta que no tiene calzado, el joven que no tiene juventud y el anciano que no tiene ni siquiera para comprar sus medicamentos, nos llevó a asumir el reto y vamos a ganar para salir juntos adelante”, manifestó.

Agregó que en el marco de la precampaña, continuarán recorriendo los sectores de Maracay y Choroní, a fin de conocer a detalle cada una de las dificultades que presentan y contemplarlas en las propuestas que integrarán el plan de gestión que ofrecerán a sus vecinos una vez Arias asuma la conducción del ayuntamiento.

