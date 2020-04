Anciana supera 2 pandemias: la gripe española y ahora el Covid-19

Este martes, la heredera de la fortuna Disney, Abigail Disney, criticó a través de las redes sociales la decisión de la compañía sobre el recorte del salario a 100 mil trabajadores; en medio de esta pandemia a causa del COVID-19 en Estados Unidos.

Es de recordar, que Walt Disney, de acuerdo a lo reseñado por Financial Times, obligó a casi la mitad de sus empleados a tomarse vacaciones no remuneradas; luego del cierre obligatorio en marzo de sus parques, hoteles y tiendas.

En este sentido, entre lo escrito por Abigail, resaltó que el paquete de dividendos mencionado con anterioridad habría pagado los sueldos de los trabajadores afectados por un tiempo de tres meses. «Disney protegió los planes de incentivos, que representan la mayor parte de la remuneración de los ejecutivos», agregó.

De igual manera, se conoció a través de varios medios de ese país, que el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger y el director ejecutivo Bob Chapek; renunciarán a sus salarios de 3 y 2,5 millones de dólares respectivamente.

Sobre ello, la heredera de Disney que criticó el recorte de salario de trabajadores publicó que «el Sr. Iger ganó 65,6 millones de dólares en 2018 y 47 millones de dólares el año pasado. El último paquete es más de 900 veces superior a la media de los ingresos de los trabajadores de Disney, que es de unos 52.000 dólares».

OK, I've been holding my tongue on the theory that a pandemic is no time to be calling people out on anything other than failing us in a public health sense. I thought it might be a moment for peace and reconciliation. But I feel a thread coming on….1/ https://t.co/G1mUq7RmAV

— Abigail Disney (@abigaildisney) April 21, 2020