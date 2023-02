Dos leyendas serán exaltados a Salón de la Fama de MotoGP

Compartir

Andrea Dovizioso y Hans-Georg Anscheidt serán nombrados Leyendas de MotoGP del Salón de la Fama de MotoGP en 2023; respectivamente en el Gran Premio de Italia que se disputará en Mugello y el de Alemania que se desarrollará en Sachsenring.

El italiano Dovizioso ganó el Campeonato del Mundo de 125 c.c. en 2004, ascendió a la categoría de 250 c.c. y debutó en MotoGP en 2008; consiguiendo su primer podio en la categoría reina como debutante.

La temporada siguiente, Dovizioso consiguió su primera victoria en la categoría reina y, hasta su marcha de Honda a finales de 2011, fue una amenaza constante para sus rivales sobre el podio; ya en 2012 debutó con Yamaha Tech3, donde obtuvo varios podios, antes de fichar por el equipo oficial Ducati.

Andrea Dovizioso y Hans-Georg Anscheidt leyendas de MotoGP

En 2014 Dovizioso cosechó dos podios, en 2015 cinco y en 2016 otros cinco, incluida una victoria histórica en el Gran Premio de Malasia, la primera desde 2009; fue subcampeón del mundo en 2017, 2018 y 2019, consiguiendo 12 victorias en solo tres temporadas, la última, con Ducati, en el Gran Premio de Austria de 2020.

Tras un breve año sabático, Dovizioso regresó a la competición a finales de 2021 como piloto del equipo independiente Yamaha antes de retirarse después de Misano en 2022.

Alemán exitoso en 50 c.c

El piloto alemán Hans-Georg Anscheidt nació en Königsberg (Kaliningrado) en 1935 y se convirtió en uno de los pilotos de 50 c.c. más exitosos de la primera década de la categoría; antes fue piloto de Enduro en 1955, corrió en Speedway en 1957, y a partir de 1959 en el mundial de velocidad.

Anscheidt corrió para Kreidler en 50 c.c. desde 1962, ganando la primera carrera de la temporada en Montjuïc y consiguiendo una segunda victoria en Monza en el Gran Premio de las Naciones; terminó el año segundo, hazaña que repitió en 1963 al conseguir otras tres victorias. Terminó 1964 en tercera posición, consiguiendo otra victoria, antes de un 1965 más duro, en el que cambió a Suzuki.

En Suzuki, Anscheidt inició una increíble racha de victorias y se proclamó campeón del mundo de 50 c.c. en 1966 y no se detuvo ahí; ya que el alemán ganó tres títulos consecutivos de 1966 a 1968. En los dos primeros lo hizo como piloto oficial de Suzuki, pero en 1968 ganó su último título como privado y se retiró como campeón a finales de 1968.

Se unen a otros grandes

Ahora, Dovizioso y Anscheidt se unen a una larga lista que incluye a Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Hugh Anderson, Kork Ballington, Max Biaggi, Alex Crivillé, Mick Doohan, Stefan Dörflinger, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo.

Igualmente a Daijiro Kato, Eddie Lawson, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Anton Mang, Jorge ‘Aspar’ Martinez, Angel Nieto, Dani Pedrosa, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali y Franco Uncini.

Impresiones

«Cuando me lo dijeron, me quedé muy sorprendido, es una sensación agradable saber que mi nombre va a ser añadido a esa lista tras una larga carrera, pero no esperaba que me nombraran Leyenda, y menos tan pronto, pero estoy deseando volver y que me nombren Leyenda en el Gran Premio de Italia lo hace realmente especial. Estoy sorprendido y muy contento, feliz de convertirme en una Leyenda de MotoGP». Andrea Dovizioso

«Es un gran placer para mí convertirme en Leyenda de MotoGP, algo que no me esperaba, ya que la categoría de 50 c.c. desapareció hace tiempo, pero estoy muy contento y haré todo lo posible por venir a Sachsenring junto a mi hijo». Hans-Georg Anscheidt.

«La categoría de 50 c.c. fue muy especial para mí, ya que antes corría con motos Off-road de mayor cilindrada y tuve que aprender a manejar estas pequeñas y tambaleantes bestias con su poca potencia y sus estrechos neumáticos que no tenían margen de error». Hans-Georg Anscheidt

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Ronald Acuña Jr. se reporta con Bravos de Atlanta (+ vídeo)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN