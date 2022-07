Andrés Brandt se estrena en la música con cover de Guillermo Dávila

Compartir

Luego de tantos años moviendo los hilos del management de artistas de la música como Guillermo Dávila, Frank Quintero, Jorge Rigó y muchos otros más, Andrés Brandt hará realidad esa asignatura pendiente que por largo tiempo lo acompañó: Cantar.

Ahora, cumplirá uno de sus sueños más anhelados, y qué mejor que hacerlo de la mano de Guillermo Dávila con el tema “Déjate amar”.

“No es poca cosa lo que significa ese tema en mi vida, forma parte del soundtrack de mi juventud, es una canción que permanece en el corazón de todo un continente».

El empuje para terminar de consolidar su deseo de cantar vino de la mano de su amigo y vocal coach Alfredo Abreu.

“Esto nació en una conversación de pandemia, en la que le comenté acerca de este anhelo, de inmediato me preguntó: ‘¿Por qué no grabas un tributo a alguno de los artistas para los que has trabajado?’, y así comenzó este nuevo capítulo en mi vida”, cuenta.

Para Brandt, la experiencia de estrenarse en la palestra musical con un tema del icónico Dávila “ha sido de las experiencias más bonitas, inolvidables y especiales en mi vida, he materializado un sueño del que no deseó despertar».

Este cover, que se convierte en su carta de presentación en un mercado altamente competitivo, está blindado por otros venezolanos reconocidos en el mundo.

El video del cover de Andrés Brandt cuenta con la participación de Guillermo Dávila

Pues la coproducción está a cargo del multiganador de Grammys, Alfredo Matheus Diez, Alfredo Abreu y El Chino Ovalles.

Además, el single viene acompañado por un material audiovisual totalmente orgánico, filmado entre Caracas y Miami, en el que también participa Guillermo Dávila, bajo la dirección de Moisés Levy y la edición y postproducción de Oscar Vera.

Aunque las expectativas son muchas, Brandt tiene claro cuál es el propósito de este nuevo capítulo en su vida:

“No debemos dejar que nos arrebaten nuestros sueños. A estas alturas de mi vida no voy detrás de un Grammy, de fama o de dinero, con mucho respeto y cariño hemos trabajado en la realización de un sueño, porque nunca es tarde para atreverse».

«Soy papá, hijo, esposo, hermano, pequeño empresario, trabajo desde los 16 años y creo que la clave está en que si te gusta lo que haces ya tienes la mitad de la batalla ganada”, asevera.

Para conocer más de Andrés Brandt y de todos sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @brandtandres.

