Angy Velásquez: periodista, modelo y emprendedora

Angy Velásquez toda una modelo influyente, que se desvive por el periodismo, pero también en una mujer emprendedora; su mirada refleja en ella las ganas de comerse el mundo, es un reflejo fiel de la mujer venezolana.

Licenciada en Comunicación Social, además de eso es modelo y está emprendiendo en la moda, tres facetas que combina como coach motivacional y una mujer luchadora a diario por Venezuela.

Aparte de amar el periodismo y el modelaje se ha convertido en una asesora al momento de emprender; no es un camino fácil ya que tienes que tener constancia y mucha disciplina.

Está dedicada por entero a su empresa de modas la cual lucha a diario por verla crecer; además de eso es una de las personas influyente en los caminos al momento de montar un propio negocio en el país.

Angy Velásquez toda una modelo influyente

Angy Velásquez toda una modelo influyente. ¿Por qué?. “Somos influyentes cuando algo que haces, vistes, dices lo copia o lo persigue otro… cuando leo que tomaron en cuenta mi tips de dieta; o desean usar las piezas que luzco, o cuando me dicen gracias por ese mensaje lo necesitaba leer o escuchar. Eso me dice que sí, que de alguna manera influyo en la vida de otros. Y me encanta saber que es para bien, me hace sentir feliz saber que lo estoy haciendo bien”; dijo la modelo.

En cuanto a sus virtudes y defectos la periodista y modelo nos contó que siempre ha sido una guerrera. “Mis virtudes ser una mujer luchadora, independiente, guerrera, trabajadora, humilde; además de buena hija… Mis defectos tener un carácter volátil e impaciente”.

Con una hora está en forma

El entrenar para Angy es algo que la lleva a drenar esa energía que tiene; es en redes sociales toda una celebridad en el país. Muchas personas le preguntan cuáles son sus secretos a la hora de mantenerse en forma.

“Entreno porque drenó el estrés, más que por verme bonita, el cuerpo solo necesita de una hora diaria; o tres veces a la semana para estar óptimo”; comentó la modelo.

¿Cuál es el papel de la mujer venezolana hoy en día?

Angy destacó que el “gremio femenino” está a la vanguardia de todo y es por ello que la mujer venezolana resalta. De hecho es considerada una persona influyente precisamente por eso; por ser una persona motivadora.

“El papel de la mujer hoy en día ya es equivalente al del hombre…ya somos fuertes y podemos trabajar lo mismo y tener la misma consistencia. Podemos ser madre y padres a la vez, somos un gremio fuerte con inteligencia”, manifestó.

“Mi mensaje para cada mujer es que nunca se permitan menos de lo que desean. Luchen ustedes mismas para dárselo… vinimos a ser felices en este mundo terrenal…haz de tu vida la mejor. Es una mujer luchadora, trabajadora… se fuerte no permitas que nadie te denigre”; agregó.

Magallanera por su abuelo

Confesó que le gusta el beisbol que le fascina un Caracas-Magallanes; también un Caracas-La Guaira por la emoción. “Siempre he dicho por mi abuelo en paz descanse soy Magallanera; es quien me llevaba a los juegos”.

Su sueño comercial con su marca

“A corto plazo mi proyecto terminar de acondicionar la tienda #showroomangymar y seguir afianzando alianzas en otros países; con mi marca como lo hice con Panamá y Barcelona y a largo plazo ya formar mi hogar con hijos; eso un proyecto que también se trabaja se debe saber en qué momento es adecuado traer a un niño; para que no pase trabajo y ya tengo todo listo para dedicarle el tiempo”; destacó la modelo.

¿Qué es la vida para Angy Velásquez?

“Para mí la vida es hoy… es vivir y disfrutar cada minuto sin quejarnos de ella, aunque a veces parezca dura; esos momentos igual los acepto, me fortalecen para ser mejor, siempre he dicho que Dios; no nos colocará nunca nada que no deba pasar para hacernos mejor persona. Amo mi vida tal cual como la llevo y la he tenido…no cambiaría nada”, dijo Angy.

Un corazón solitario

En cuanto al campo del amor, la modelo destacó que su corazón se encuentra solitario. “Mi corazón es de mi madre que la amo con locura… si hablas en el campo del amor de pareja ahorita no le pertenece a nadie”; dijo.

Una modelo que ama a Venezuela

“Siempre he dicho que amo a mi Venezuela con su «caos» y todo…por algo he vivido en otros países y igual he regresado. La calidez de nosotros unos con los otros, esa euforia q tenemos no la consigues en otro país; aparte aquí como empresaria a pesar que vendo en otro países te puedo decir que Venezuela es el único país; donde haces dinero así sea vendiendo una aguja usada! solo depende de uno moverse.

