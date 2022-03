Annita se convierte en la primera latina número 1 en Spotify con “Envolver”

«Número 1 del mundo. No sé realmente qué decir. Ay Dios mío», escribió Anitta en sus redes sociales, a cinco días de cumplir los 29 años.

El ascenso del reggaetón «Envolver», lanzado en noviembre pasado, fue impulsado por su sensual paso de baile; que se convirtió en un desafío viral en redes sociales en todo el mundo.

«Fue muy difícil, es el resultado de mucho trabajo. No piensen que fue suerte», dijo la cantante en un video publicado en las redes de Spotify Brasil; que confirmó la hazaña de «la primera brasileña en alcanzar el top #1 mundial con una canción como solista».

«Nunca vi a Brasil tan unido en alguna cosa», agrega Anitta, emocionada.

Anitta, nació en Rio de Janeiro en el seno de una familia humilde; fue reconocida inicialmente en Brasil tras lanzar su primer álbum en 2013 en portugués. Años después, inició su camino hacia la escena internacional cantando también en español y en inglés, hasta alcanzar su reconocimiento actual.

En enero, lanzó «Boys don’t cry», un single en el que apostó de lleno al mercado estadounidense, tras varias colaboraciones con artistas internacionales.

Number 1 in the world. I really don’t know what to say. THE FIRST LATIN WOMAN TO BE NUMBER ONE SOLO IN THE WORLD. The only Brazilian in the history of my country to have a top 5 song in the world. Oh my God. pic.twitter.com/wGn0zWarJa

— Anitta (@Anitta) March 25, 2022