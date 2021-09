Annybell se despide del reggaetón con “Mala mía”

Compartir





















Desde que comenzó su carrera como cantante, Annybell se ha caracterizado por demostrar su versatilidad musical. Desde el pop hasta el reggaetón.

Estos han sido algunos de los géneros por los que la joven intérprete se ha pasado con total éxito.

Ahora se prepara justamente para despedirse de éste último por un tiempo, pues quiere darle otro rumbo a su trabajo.

“Mala mía” se titula la canción con la que Annybell le dice adiós al reggaetón.

Para ello unió fuerzas con Dany Gottera (@danygottera), Maripau (@mxripauu) y Amira (@amiraoficial), fusionando sonidos característicos del reggaetón con mambo y RKT.

Este junte se dio por las ganas de Annybell de apoyar el talento emergente.

“Contacté a Dany Gottera por Instagram, porque me encanta su trabajo y todo el potencial que tiene. Los chicos de “La choza», unos productores sumamente talentosos que me han ayudado en mi primer disco, tomaron la iniciativa de que Maripau formara parte del tema y con emoción acepté. Y con Amira he compartido varias tarimas, tenemos una amistad y por eso la invité”, cuenta Annybell.

“Mala mía”, según describen sus intérpretes, es una canción con la que muchas mujeres se sentirán identificadas.

El videoclip fue dirigido por Karen Bompart y producido por Bompart Media, grabado en un conocido restaurant de Caracas.

Es un video performance en el que se ve a las cuatro cantantes en un brunch contando la triste pero graciosa historia acerca del chico fake que las sedujo por Instagram.

Annybell ha lanzado un EP desde que comenzó en la música, sin embargo, este sería su primer disco.

“Mala mía” es el single uno que se desprende de este material del que más adelante se estarán dando detalles.

“Este sencillo es muy especial, porque es el único que se desvía del concepto como tal del disco.

«Quiero que disfruten esta faceta de Annybell, ya que por un tiempo estaré alejada del reggeaton”, finaliza la talentosa cantante.

Mira el videoclip oficial de “Mala Mía» aquí:

