Se confirma que Anthony Mackie protagonizará «Capitán América 4»

El actor estadounidense Anthony Mackie será el protagonista de la cuarta entrega de Captain América, la primera película sobre este superhéroe de Marvel que no tendrá a Chris Evans al frente del reparto.

Lo que no está confirmado todavía, es si el coprotagonista de Mackie en la serie repetirá su papel de Bucky Barnes en la cuarta película del Capitán América; sí que sabemos que el creador de la serie, Malcolm Spellman regresa para escribir el guión de Capitán América 4.

La película continuara la historia donde la dejo la serie The Falcon and the Winter Soldier, que nos mostró a Sam Wilson mientras luchaba por tomar el manto del Capitán América; después de la conclusión de Vengadores: final del juego, cuando el viejo Steve Rogers acaba cediéndole su escudo rojo, blanco y azul a su mejor amigo y retirarse oficialmente.

El primer episodio nos mostró a Wilson ceder el escudo al museo Smithsonian, solo para que presenciar cómo el gobierno se lo acaba dando a su propio Capitán América, John Walker.

Y después de desarrollar la historia del auge y caída de John Walker, los acontecimientos obligaron a Falcon a recuperar el escudo; dándonos un episodio final de Falcon and Winter Soldier en el que pudimos ver a Sam Wilson con el traje de Capitán América, mientras John Walker asume su nuevo papel como US Agent.

En mayo, Anthony Mackie reveló que ya está comenzando a ponerse en forma para retratar su nueva versión del Capitán América; confirmando que su entrenamiento implica un régimen de cuatro meses para ser la mejor versión de sí mismo posible.

ACN/ As

