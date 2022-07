Anuel presenta a Yailin en concierto y fans empiezan a grita “Karol G” (+ video)

Compartir

Una incómoda situación vivió la pareja del momento, Anuel AA y Yailin en medio de un concierto en España, cuando fanáticas de Karol G empezaron a gritar su nombre.

En un video que ha sido viral en las últimas horas a través de las redes sociales, se logra apreciar como Yailin y Anuel se encuentra en el escenario, mientras el artista que interpreta canciones como “Adicto”, “Secreto”, entre otras menciona el país de origen de su actual pareja sentimental, a lo que inmediatamente el público asistente comienza a gritar el nombre de la ‘Bichota’.

Algunos segundos más tarde, Anuel vuelve a gritar el nombre del país (República Dominicana), y las personas que hicieron presencia en el evento, volvieron a gritar con euforia el nombre de Karol G.

Ante esta tensa situación, Yailin pese a que estaba sonriendo, se le notaba muy incómoda por lo que estaba pasando, a pesar de que el momento paró allí y el concierto siguió su curso.

Ante esto, muchos internautas reaccionaron y con comentarios como “Deberían ya superarlo, Anuel no está con Karol y deberían dejarlo ser feliz”, “Que molesta es la gente a veces cuando algo no les gusta, no debieron ir a ese concierto” y “si ellos viven su presente deberían dejarlos ser felices y no incomodarlos”, mostraron su inconformismo ante los hechos sucedidos duran el show musical.

¡Supérenlo! A Anuel le gritan "Karol G" mientras Yailin está con él en tarima pic.twitter.com/TeuXK75srI — Alerta Bogotá FM (@AlertaBogota) July 6, 2022

