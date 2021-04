«Anuel se compró un Bugatti”, lo nuevo que trae Vic McFly

No dejes de leer

A pesar de tener tan solo 19 años, Vic sabía que su identidad no respondía a ningún molde, sentía que sus ideas no podían estar limitadas ante un solo género o el “deber ser” de la música, y esta lucha interna lo llevó a renunciar a ella.

“Lo que más me inspira a la hora de escribir es poder ser yo mismo, poder usar el sentido del humor y poder contar historias que unan las cosas que más feliz hacen en el mundo: la música y hacer reír a la persona que la escucha”, comentó.