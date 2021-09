¡Apagón bancario! Del 30 de septiembre al 1° de octubre sin servicio

Compartir





















Debido a la nueva reconversión monetaria, se anunció un apagón bancario desde el jueves 30 de septiembre a las 8:00 pm hasta el viernes 1° de octubre a las 6:00am, así lo informaron autoridades en materia de economía del país.

Ante ésta medida, no se podrá utilizar puntos de venta, no habrá acceso a la página y tampoco realizar pagos de servicios. Por esa razón, se recomienda realizar transferencias hasta el miércoles 29 de septiembre hasta las 7:59 am.

Es decir, que el usuario no podrá realizar transferencias después de las 8:00 de la mañana del miércoles 29 hasta el viernes 01 de octubre después de las 6:00 am. De igual manera, los pagos de nómina serán hasta el miércoles 29 hasta las 7:59 am; en caso de que no se pueda, deberán esperar hasta el 1° de octubre después de las 6:00 AM.

Apagón bancario del 30 al 1 de octubre

Éste anuncio, se efectuó éste martes 7 por parte de la Superintendencia de las Instituciones Bancarias, Sudeban, al argumentar que en ese período se estará implementando el proceso de “re-expresión monetaria” anunciado por el Banco Central de Venezuela para el 1° de octubre.

En cuanto al pago de impuestos, no podrá realizarlos desde el martes 28/09 hasta el lunes 04/10; así como no habrá sustitución del cono monetario.

De igual manera, para los comercios debe ejecutar cierres de punto de venta a mas tardar el día jueves 30 de septiembre a las 5:30 pm y el abono se realizará el lunes 04 de octubre con la respectiva reconversión.

De hecho, el ente en materia de economía recomienda ante éste apagón bancario desde el 30 de septiembre; efectuar los cierres de lotes parciales durante el último día del mes de septiembre.

Con información: ACN/Redes/El Impulso/Foto: Cortesía

Lee también: Luis Fernando Borjas anunció su salida de la súper banda Guaco